Jak wskazano w komunikacie, Łukasz Czopik uzasadnił swoją decyzję podjęciem nowych obowiązków zawodowych.

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W połowie czerwca Tauron poinformował, że rada nadzorcza spółki powołała z dniem 1 lipca Łukasza Czopika w skład zarządu, powierzając mu funkcję wiceprezesa ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.