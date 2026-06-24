Amerykańska waluta zaczyna być postrzegana jako "bezpieczna przystań", a dodatkowym argumentem staje się rynek długu, jeżeli rentowności amerykańskich 10-letnich treasuries są bliskie 4,50 proc. Warto też zwrócić uwagę na wczorajsze względnie mocne szacunki indeksów PMI za czerwiec - zarówno w przemyśle, jak i usługach odnotowaliśmy wzrost, co stoi chociażby w kontrze do odczytów z Europy.

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W efekcie futures na indeks dolara wyszedł ponad poziom 101 pkt. widziany ostatnio w maju 2025 r., a EURUSD wyraźnie połamał barierę 1,14 i w środę rano sprawdzał rejon 1,1350. Niemniej ostatnich dołków nie pobił GBPUSD, a USDJPY wciąż pozostaje poniżej maksimów wokół 161,92-94, na co wpływ mają obawy przed fizyczną interwencją tamtejszych władz. W efekcie o ile dolar zyskuje na szerokim rynku, to zmiany nie są duże i uwagę zwraca ich selektywność.

Na surowcach silny dolar nadal ciąży na kruszcach i metalach, chociaż dynamika spadków hamuje. Podobnie wygląda sprawa z ropą, gdzie kluczowym aspektem pozostaje postrzeganie negocjacji USA-Iran. Inwestorzy zdają się wciąż wierzyć w to, że problemy z podażą "czarnego złota" szybko ustąpią. Wczoraj kolejny dobry dzień zaliczyły tzw. soft-commodities, na co wpływ miały rosnące obawy, co do anomalii pogodowych mogących wpłynąć na tegoroczne zbiory.

Na rynku kryptowalut zrobiło się nudno, a rynek zdaje się, że wpadł w "zapomnienie". BTC i ETH od dobrych kilku dni budują konsolidację, co jednak może wiele nie oznaczać (biorąc pod uwagę wcześniejsze scenariusze wybicia dołem z podobnych układów).

W kalendarzu makro uwagę zwrócą dzisiaj popołudniowe odczyty nt. sprzedaży domów z USA o godz. 16:00. Cenotwórcze odczyty inflacji PCE i PCE Core poznamy dopiero jutro.

EURUSD poleci do 1,1275?

Indeks Ifo z Niemiec obrazujący nastroje w tamtejszym biznesie odbił w czerwcu do 85,6 pkt. z 85,0 pkt. - to niewiele i w zasadzie zgodnie z oczekiwaniami. Nie dało to wsparcia EURUSD, który pozostaje wokół 1,1350 po wybiciu bariery 1,14 wczoraj po południu. Popołudniowe dane o sprzedaży domów są mało istotne, a rynek będzie się koncentrować wokół jutrzejszych PCE i PCE Core o godz. 14:30, co przy tak pro-dolarowym nastawieniu może jeszcze wydłużyć ruch. Zwłaszcza, że technicznie mocne wsparcie na EURUSD mamy przy 1,1275 - to dawny szczyt z lipca 2023 r.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ