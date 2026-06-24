„W wyniku prowadzonych w ramach procesu restrukturyzacyjnego rozmów z przedstawicielami akcjonariuszy instytucjonalnych, spółka dokonała rewizji struktury planowanych emisji akcji oraz instrumentów powiązanych” - wskazano w komunikacie przewoźnika.

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Emisja akcji oddłuży PKP Cargo

Zarząd przygotował zaktualizowane projekty uchwał, które w piątek zostaną poddane pod głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Według przekazanych przez PKP Cargo informacji przewidują one „kompleksowy pakiet działań kapitałowych wspierających proces oddłużenia spółki”.

„W aktualnie zgłaszanej propozycji PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji planuje publiczną emisję akcji serii N z ceną nie niższą niż 12 zł, emisję akcji serii M po 12 zł dla akcjonariusza strategicznego PKP S.A. oraz program motywacyjny dla pracowników w formie akcji serii O obejmowanych po cenie nominalnej 1 zł” - podano w komunikacie.

Spółka przekazała, że zmiany w projektowanych uchwałach polegają także na zmniejszeniu łącznej liczby emitowanych akcji i warrantów z prawie 190 mln zł w wersji pierwotnej na niewiele ponad 100 mln zł w przedstawionej we wtorek propozycji.

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„Oznacza to dużo mniejsze rozwodnienie, którego obawiała się część Akcjonariuszy. Ponadto dużo większy jest planowany wkład gotówkowy PKP S.A., co gwarantuje większe szanse na powodzenie projektu oraz oddłużenie Spółki przy mniejszym zaangażowaniu gotówkowym akcjonariuszy mniejszościowych” - zaznaczono w komunikacie.

Cytowany w komunikacie prezes PKP Cargo Zbigniew Prus zauważył, że projekty uchwał zawierają cały pakiet rozwiązań odpowiadający na bieżące potrzeby restrukturyzacyjne i zapewniający fundament rozwoju firmy w przyszłości.

„Mówimy dziś nie tylko o pozyskaniu kapitału, ale o uporządkowaniu struktury właścicielskiej, wzmocnieniu stabilności operacyjnej i zaangażowaniu wszystkich kluczowych interesariuszy w jeden wspólny kierunek. Ten model daje nam większą przewidywalność na kolejnych etapach restrukturyzacji” – zaznaczył.

3 elementy emisji akcji PKP Cargo

PKP Cargo poinformowało, że planowana struktura emisji składa się z trzech komplementarnych elementów. Pierwszym mam być warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X.

„Warranty te będą przyznane strategicznemu akcjonariuszowi PKP S.A. i umożliwią objęcie akcji serii M po cenie emisyjnej 12 zł. Instrument ten ma charakter elastyczny i może być realizowany do końca 2031 roku. Rozwiązanie ma na celu zachowanie stabilności struktury właścicielskiej w trakcie procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategiczne zaangażowanie PKP S.A. pozostanie w przedziale 25–33,34 proc.” - przekazała spółka.

Drugim elementem ma być emisja do 2 mln akcji serii O, realizowana poprzez warranty subskrypcyjne serii Y skierowane do pracowników spółki.

„Instrument ten ma charakter długoterminowego programu motywacyjnego, gdyż warranty będą mogły być realizowane do końca 2031 roku. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej 1 zł. Celem programu jest związanie pracowników z procesem transformacji Spółki, wzmocnienie ich zaangażowania oraz stworzenie bezpośredniej zależności pomiędzy wynikami Spółki a korzyściami ekonomicznymi dla jej kluczowych pracowników” - poinformowano w komunikacie.

Trzecim elementem planu jest podwyższenie kapitału zakładowego w trybie tzw. emisji widełkowej w drodze oferty publicznej akcji serii N. Zakłada ono emisję od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Z informacji przekazanych przez PKP Cargo wynika, że cena emisyjna została określona jako wyższa z dwóch wartości: 12 zł lub 80 proc. średniej ważonej ceny akcji z 50 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru.

PKP Cargo chce zaspokoić wierzycieli

Emisja ma być przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (2 nowe akcje na 1 posiadaną), a jej głównym celem jest pozyskanie środków na spłatę wierzycieli oraz odbudowę stabilności finansowej spółki.

„Podwyższenie ceny emisyjnej akcji serii M z poziomu nominalnego, który był propozycją zawartą w poprzednich uchwałach, do 12 zł jest bezpośrednim odzwierciedleniem kierunku, w jakim zmierza cały proces restrukturyzacji. Zależało nam na tym, aby wszystkie elementy planu kapitałowego były spójne i transparentne z punktu widzenia rynku oraz pozostałych akcjonariuszy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ujednolicenie cen w emisjach skierowanych do głównego akcjonariusza (seria M) i do rynku (seria N)” - zauważył Michał Łotoszyński, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy finansowe.

Dodał, że wzmacnia to zasadę równego traktowania inwestorów, a jednocześnie pokazuje, że zaangażowanie strategicznego akcjonariusza „ma charakter stabilizacyjny, a nie preferencyjny”. W jego opinii rozwiązanie to pozwali również zwiększyć kapitał własny spółki, a tym samym wesprzeć realizację celu nadrzędnego, jakim jest „trwałe oddłużenie i odbudowa fundamentów finansowych PKP Cargo”.

„Powyższe działania umożliwią zawarcie Układu z Wierzycielami do końca bieżącego roku, co zostanie stwierdzone postanowieniem sądu o zawarciu Układu. Przeprowadzanie tych działań w zakresie emisji i konwersji wierzytelności na akcje da podstawę do stwierdzenia przez sąd wykonania Układu, co będzie oznaczało, że wszystkie zobowiązania objęte Układem zostały spłacone lub definitywnie umorzone. Zakładamy, że powinno to nastąpić do końca 2027 roku. W takiej sytuacji Spółka powróci na dawną, mocną pozycję rynkową i będzie miała możliwość rozwoju i dokonywania inwestycji w nowoczesny tabor do przewozów intermodalnych, co umocni PKP CARGO jako kluczowego przewoźnika w Polsce i Europie” - podsumował wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek.