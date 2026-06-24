Potwierdziły się informacje, które „Parkiet” podał we wtorek. Cena sprzedaży akcji w IPO Robyga została ustalona po budowie księgi popytu na 34 zł – to o 5,6 proc. mniej niż wynosiła cena maksymalna. Inwestorzy detaliczni zapisali się na znacznie mniej papierów niż przewidywana dla nich pula, nie było problemu z kilkukrotnym pokryciem księgi popytu. O samych przymiarkach do powrotu Robyga na GPW również pisaliśmy jako pierwsi w lutym.

Reklama Reklama

Tym samym wartość ofert sięgnie 1,18 mld zł, z emisji akcji Robyg pozyska 328 mln zł brutto, a TAG Immobilien ze zbycia części posiadanych papierów 850 mln zł.

Przydział akcji i PDA zaplanowano na 29 czerwca, debiut spodziewany jest 2 lipca.

Fundusze chętne na akcje Robyga, chłodniejszy był odzew inwestorów detalicznych

IPO obejmuje 9,6 mln akcji nowej emisji i 25 mln z 96,4 mln papierów posiadanych przez TAG-a. Na wszystkie znaleźli się chętni. Jak pisaliśmy we wtorek po południu, oferta spotkała się z dobrym odzewem funduszy – Robyg podał, że przy cenie 34 zł księga była pokryta kilka razy. Informowaliśmy też, że detal przyjął IPO chłodno. Dla drobnych inwestorów przewidziano pulę do 10 proc. całej oferty, czyli 3,46 mln akcji, ostatecznie do tej grupy trafi 1,4 proc., czyli 0,48 mln. Na 2,5 mln akcji zapisał się przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson.

Sukces IPO oznacza, że Robyg wypuści też akcje serii C dla kluczowych menedżerów. To w sumie 2,41 mln akcji z 10-proc. dyskontem wobec ceny z oferty, czyli po 30,6 zł. Z tego 1,33 mln obejmie Oscar Kazanelson. Dla Robyga emisja akcji serii C to dodatkowo 74 mln zł brutto na inwestycje.

Czytaj więcej Budownictwo Robyg konkuruje o kapitał z AI i sektorem kosmicznym Mimo dużej konkurencji z gorących sektorów, na akcje dewelopera mieszkaniowego powinni się znaleźć chętni. Pieniądze z IPO mają pomóc spółce rozkrę...

Robyg będzie spółką dywidendową

– Jako zarząd odbyliśmy intensywną serię spotkań z przedstawicielami rynków kapitałowych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że inwestorzy docenili i wykazali zainteresowanie zarówno fundamentami spółki i jej ugruntowaną pozycją, jak i naszymi ambitnymi planami dalszego rozwoju. Naszym celem jest dalsze poszerzanie skali działalności, konsekwentne uruchamianie nowych projektów oraz umacnianie pozycji wśród czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskany kapitał wesprze realizację tych planów – skomentował prezes Eyal Keltsh.

– Robyg dysponuje jednym z największych zasobów gruntów wśród deweloperów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, koncentrując się przede wszystkim na rynkach o największej płynności. Uważamy, że pozwala nam to planować dalszą ekspansję naszej działalności w sposób przewidywalny i zdyscyplinowany. Zamierzamy nadal konkurować, opierając się na sile naszego portfela projektów, efektywności operacyjnej oraz konsekwentnej realizacji naszej strategii. Jako spółka notowana na giełdzie dążymy do połączenia dalszego wzrostu skali naszej działalności z odpowiedzialną polityką dywidendową – dodał Oscar Kazanelson.

Szacowana stopa dywidendy od Robyga to 8,13 proc.

Robyg reklamował się w IPO jako spółka wzrostowa (zdolna skokowo zwiększyć sprzedaż mieszkań, w tempie szybszym niż konkurencja), zdywersyfikowana (jest generalnym wykonawcą mieszkań dla platformy PRS Vantage Rent należącej do TAG-a) oraz dywidendowa. Pierwszą dywidendę akcjonariusze mają otrzymać w 2027 r. – 70 proc. zysku netto za bieżący rok, ale nie mniej niż 300 mln zł. Przy cenie z IPO 34 zł szacowana stopa dywidendy wynosi 8,13 proc.

Robyg był notowany na GPW do 2018 r., kiedy to został zdjęty po przejęciu przez fundusz z rodziny Goldman Sachs. Na początku 2022 r. dewelopera za 2,5 mld zł kupił TAG – duży gracz na niemieckim rynku PRS. Od zakupu inwestor nie pobrał ze spółki dywidendy.