Z tego artykułu dowiesz się: Kto w Polsce najchętniej inwestuje w srebro i jaki jest profil współczesnego inwestora.

Dlaczego obecna korekta cen srebra jest postrzegana jako strategiczna okazja zakupowa.

Jaką rolę odgrywa srebro w dywersyfikacji portfela u osób posiadających już złoto.

Jakimi prostymi metodami można wstępnie zweryfikować autentyczność srebrnych monet i sztabek.

Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia, zleconego przez Mennicę Skarbową wynika, że już 12 proc. Polaków deklaruje zakup srebra inwestycyjnego w postaci sztabek lub monet. Znacznie częściej na zakup decydują się mężczyźni niż kobiety (16 proc. wobec 8 proc.). Pod względem miejsca zamieszkania wyróżniają się mieszkańcy miast liczących od 50 do 99 tys. mieszkańców, gdzie odsetek kupujących sięga 20 proc. Najrzadziej srebro kupują mieszkańcy wsi (10 proc.). Ponadto ponad połowa osób kupujących złoto (55 proc.) deklaruje, że inwestowała również w srebro, co pokazuje, że oba metale są często traktowane jako element tej samej strategii inwestycyjnej. Badanie wskazuje również, że srebro częściej wybierają osoby posiadające już doświadczenie na rynku metali szlachetnych.

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Spadki cen srebra to okazja do zakupów

Ostatnie kilkanaście miesięcy było wyjątkowo udane dla inwestorów posiadających srebro. Jeszcze wiosną 2025 roku uncja srebra kosztowała około 32–33 dolarów, podczas gdy pod koniec roku ceny przekraczały 50 dolarów, a okresowo dochodziły nawet do 75 dolarów za uncję. Oznacza to wzrost liczony w dziesiątkach procent, a w zależności od przyjętego okresu porównania nawet ponad 70 proc.

– Przez lata uwaga inwestorów skupiała się głównie na złocie. Tymczasem srebro w ostatnim czasie pokazało, że potrafi generować bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Widzimy rosnące zainteresowanie klientów, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych form oszczędzania i chcą dywersyfikować portfel inwestycyjny. Z naszych badań wynika, że już co ósmy Polak kupił monety lub sztabki ze srebra. Co ciekawe, zazwyczaj produkty z tego kruszcu kupują osoby, które wcześniej zainwestowały w złoto. A obecna korekta cen srebra przyciąga nowych klientów, którzy liczą na odbicie cen do wyższego poziomu. Szczególnie że produkty z tego kruszcu, na przykład monety czy sztabki, są zdecydowanie tańsze niż ich odpowiedniki wyprodukowane ze złota – mówi Adam Stroniawski, członek Zarządu Mennicy Skarbowej.

Jednocześnie rynek obserwuje korektę cen złota po historycznych szczytach osiąganych w ostatnich miesiącach. Wielu inwestorów postrzega obecne spadki jako okazję zakupową i liczy na powrót notowań do wcześniejszych rekordowych poziomów. Korekty po okresach dynamicznych wzrostów są naturalnym elementem funkcjonowania rynku metali szlachetnych. Wzrost zainteresowania zarówno złotem, jak i srebrem sprawia jednak, że coraz większego znaczenia nabiera kwestia autentyczności kupowanego kruszcu. Eksperci podkreślają, że inwestorzy powinni korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł zakupu oraz zwracać uwagę na certyfikaty i pochodzenie produktów.

– Im większa popularność metali szlachetnych, tym większa aktywność nieuczciwych sprzedawców. Dlatego kluczowe znaczenie ma zakup u renomowanych dealerów oraz podstawowa wiedza pozwalająca zweryfikować autentyczność produktu. W przypadku srebra istnieje kilka prostych metod, które można zastosować nawet w domu – dodaje Adam Stroniawski.

Jak sprawdzić, czy srebro jest prawdziwe?

Oszustwa na srebrze najczęściej polegają na sprzedaży podróbek wypełnionych miedzią lub mosiądzem, zaniżaniu próby kruszcu oraz wyłudzeniach na fałszywych platformach inwestycyjnych online.

Eksperci wskazują kilka prostych metod pozwalających wstępnie ocenić autentyczność srebrnych monet i sztabek:

Test magnesu – srebro nie jest metalem ferromagnetycznym. Silny magnes neodymowy nie powinien przyciągać monety lub sztabki. Jednocześnie podczas zsuwania się po powierzchni srebra magnes powinien poruszać się wyraźnie wolniej niż po zwykłym metalu.

Pomiar masy i wymiarów – renomowane monety i sztabki posiadają dokładnie określoną wagę oraz rozmiary. Nawet niewielkie odchylenia mogą świadczyć o fałszerstwie.

Test dźwięku – srebro wydaje charakterystyczny, długo wybrzmiewający wysoki dźwięk po delikatnym uderzeniu. Stopy metali nieszlachetnych brzmią znacznie bardziej głucho.

Kontrola oznaczeń – inwestor powinien sprawdzić próbę srebra, oznaczenia producenta oraz numery seryjne znajdujące się na sztabkach.

Badanie przewodnictwa cieplnego – srebro bardzo szybko przewodzi ciepło. Kostka lodu położona na srebrnej sztabce topi się zauważalnie szybciej niż na większości innych metali.

Eksperci podkreślają jednak, że domowe testy mają charakter wyłącznie orientacyjny. Pełną pewność dają dopiero profesjonalne urządzenia wykorzystywane przez dealerów metali szlachetnych.