Po dość spokojnej sesji w poniedziałek, wtorek przynosi dalszą wspinaczkę polskich akcji na północ. WIG20 sięga z rana 3633 pkt przy ponad 1-proc. umocnieniu. Najmocniej o poranku prezentuje się KGHM, które jest blisko 3,9 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia. Silne zwyżki notują także CD Projekt i banki. Mocne są również firmy handlowe. Na dole tabeli znajdziemy za to Orlen z 1,3-proc. przeceną.

Dalsze zwyżki indeksu dużych spółek, ale także poprawa notowań średnich i małych przedsiębiorstw wynoszą WIG na rekord wszech czasów. Indeks szerokiego rynku przy około 1-proc. zwyżce sięga już blisko 132,6 tys. pkt.

Po udanej, poniedziałkowej sesji w Stanach Zjednoczonych, w trakcie której indeksy odrobiły początkowe spadki i zamknęły dzień sporą zwyżką, dobre nastroje przeniosły się do Azji. Koreański KOSPI zamknął wtorkową sesję 2,7 proc. wyżej, a jego tegoroczna stopa zwrotu znów przekracza 40 proc. Japoński Nikkei 225 urósł dziś o 2,43 proc., co daje mu 15-proc. umocnienie od początku roku.

W Europie silna jest dziś m.in. giełda niemiecka. DAX zyskuje ponad 1 proc., aczkolwiek wciąż jest 2 proc. poniżej zamknięcia 2025 r. Skromne 0,65 proc. zyskuje z kolei francuski CAC40.

Wtorek przynosi umocnienie na większości rynków obligacji oraz osłabienie dolara. Kurs głównej pary walutowej zwyżkuje o 0,2 proc., do 1,178. Krajowi inwestorzy za USD znów płacą 3,60 zł, a za euro 4,24 zł.