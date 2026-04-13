Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach rozpoczęła się spadkami po doniesieniach iż weekendowe rozmowy USA-Iran zakończyły się fiaskiem, a USA deklarują blokadę Zatoki Perskiej. Warto odnotować iż pomimo braku porozumienia brak jest jednak informacji o ponownej agresji zarówno Iranu, USA jak i Izraela, a depesze agencyjne sugerują iż Teheran waha się w zakresie ustępstw w temacie wzbogacania uranu. Tym samym docelowa reakcja rynku ograniczyła się głównie do rynku ropy naftowej, gdzie WTI handlowane jest blisko 103-105 USD wobec okolic 96 USD przed weeekendem. W konsekwencji najwieksze ruchy widoczne były na rynku ropy i rentownościach długu podczas gdy segment „equity”, po niższych otwarciach, odrobił większość strat.
Lokalnie, w ramach WIG20 warto wspomnieć o ponad 3% wzrostach akcji Zabka Group. Na drugiej stronie tabeli widniały walory KGHM ze spadkiem 2,5%.
Osobny akapit należy się notowaniom MOL (dualisting z BUXem), który zyskał ponad 10%. W dużej mierze jest to efekt weekendowych wyborów na Węgrzech gdzie opozycja Tisza zdobyła 2/3 głosów kończąc tym samym 16 letnie rządy Orbana. BUX był dziś najsilniejszym indeksem w Europie, a inwestorzy zakładają iż nowy rząd będzie bardziej pro-europejski.
Z rynkowego punktu widzenia dzisiejszy handel potwierdza fakt iż inwestorzy stali się bardziej odporni na negatywne doniesienia z Zatoki Perskiej oraz podtrzymują optymistyczne założenie co do potencjału zakończenia konfliktu. Pozostajemy jednak ciągle z ryzykiem wyższej inflacji (wraz z trwaniem konfliktu) co prowadzić może do zakotwiczenia oczekiwań co do wyższych stóp procentowych.
Konrad Ryczko Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
