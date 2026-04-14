Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtowały się kluczowe wskaźniki finansowe Saxo Banku w ostatnim zakończonym roku obrotowym?

Jakie strategiczne priorytety wyznaczył bank na kolejne lata działalności?

Jakie zwroty inwestycyjne osiągnęli klienci oraz jakie usprawnienia wprowadzono w ofercie produktowej?

Jakie są prognozy finansowe oraz wyzwania rynkowe na bieżący rok dla instytucji?

Saxo Bank to założony w 1992 r. duński bank oferujący platformy transakcyjne, które umożliwiają inwestowanie na globalnych rynkach. W 2025 roku Grupa J. Safra Sarasin zawarła porozumienie z dotychczasowymi akcjonariuszami dotyczące nabycia pakietu większościowego w Saxo Bank. Transakcja została pomyślnie sfinalizowana 2 marca br.. W jej wyniku Daniel Belfer objął stanowisko prezesa zarządu (CEO), natomiast założyciel banku, Kim Fournais, został mianowany przewodniczącym rady dyrektorów.

Nowy większościowy akcjonariusz

– Rok 2025 był dla Saxo Bank kolejnym intensywnym okresem działalności. Wyniki finansowe pozostały na wysokim poziomie i odnotowaliśmy dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów i wartości ich aktywów, kończąc rok na historycznie najwyższych poziomach – powiedział Mads Dorf Petersen, dyrektor finansowy (CFO) banku. Jeszcze w 2025 roku ogłosiliśmy transakcję, która zmieniła strukturę właścicielską banku – Grupa J. Safra Sarasin stała się nowym akcjonariuszem większościowym. – Patrząc w przyszłość, na rok 2026 i kolejne lata, z entuzjazmem rozpoczynamy współpracę z nowym większościowym akcjonariuszem, jednocześnie utrzymując niezmienione priorytety strategiczne. Naszym celem pozostaje angażowanie inwestorów na całym świecie poprzez konkurencyjne warunki cenowe, konsekwentne doskonalenie oferty produktowej i platformy technologicznej oraz podnoszenie jakości doświadczeń klientów. Ochrona aktywów klientów nadal jest dla nas kluczowym priorytetem – zapewnił CFO Saxo Banku. Podkreślił, że instytucja będzie kontynuowała istotne inwestycje m.in. w obszarach zgodności regulacyjnej, przeciwdziałania praniu pieniędzy, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem, a także dalszej integracji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.

W 2026 wyższe koszty, ale i wyższe zyski

W 2025 roku klienci multi-asset Saxo Banku osiągnęli zwrot na poziomie 15,8 proc. w porównaniu z 13,5 proc. w przypadku klientów single-asset. W 2025 roku bank ujednolicił platformy transakcyjne, łącząc SaxoTraderGO i SaxoTraderPRO w ramach SaxoTrader, zapewniając bardziej przejrzyste i dostępne doświadczenie handlowe.

Grupa Saxo Bank działa na globalnych rynkach finansowych, a generowanie dochodów, oprócz liczby klientów i aktywów klientów, podlega wahaniom na rynkach walutowych, akcji i towarów, a także wahaniom stóp procentowych – stwierdza bank w swoim rocznym raporcie.

Patrząc w przyszłość na rok 2026, globalna sytuacja gospodarcza nadal będzie kształtowana przez napięcia geopolityczne z wysokim poziomem niepewności w otoczeniu makroekonomicznym. Oczekuje się, że czynniki te będą miały wpływ na dynamikę rynku i będą stanowić potencjalne wyzwania i możliwości dla naszych klientów. W 2025 roku rynki dążyły do osiągnięcia rekordowych poziomów na globalnych rynkach akcji i metali szlachetnych, co w połączeniu ze spadkowym trendem stóp procentowych wkracza w rok 2026 z pozytywnym nastawieniem do aktywności handlowej.

– W 2026 roku przewidujemy wzrost naszej bazy kosztowej dzięki dodatkowym inwestycjom marketingowym mającym na celu wsparcie ciągłego rozwoju Saxo Bank, a także dalszym inwestycjom w niektórych obszarach w celu zapewnienia odpornego i zgodnego z przepisami modelu operacyjnego – napisano w raporcie.

Biorąc pod uwagę niepewne warunki rynkowe w 2026 roku, w tym potencjalną zmienność, inflację i zmiany w sprawozdaniach banków centralnych na rynkach finansowych, Saxo Bank spodziewa się zysku netto w wysokości 1000-1100 mln koron (134-147 mln euro).