Cel sprzedaży Murapol określił jako 3300 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz umów rezerwacyjnych. Prezes Nikodem Iskra doprecyzował, że około 200 przypada na rezerwacje – ostatecznie o wyniku i strukturze zadecyduje rynek. W 2025 r. Murapol sprzedał 3140 mieszkań, w tym 2856 umowami deweloperskimi i przedwstępnymi.

Murapol buduje w kilkunastu miastach, przesunie akcent na duże aglomeracje.

W I kwartale Murapol sprzedał umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 735 lokali, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4 proc. mniej niż w IV kwartale. Na koniec marca miał 218 aktywnych umów rezerwacyjnych.

Prezes Iskra powiedział, że wpływ wybuchu wojny w Zatoce Perskiej na zachowania klientów był przejściowy, po typowym dla takiej sytuacji zawahaniu, sprzedaż w marcu i kwietniu idzie dobrze. Wojna przekłada się za to na wzrost cen materiałów.

Członkini zarządu Iwona Sroka powiedziała, że otoczenie rynkowe jest wymagające, ale w średnim i długim terminie firma pozytywnie ocenia perspektywy. Fundamenty polskiej gospodarki są stabilne, w marcu była kolejna obniżka stóp, rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe.

Zdaniem prezesa, rynek mieszkaniowy w 2026 r. będzie wciąż bardziej rynkiem klienta, za to na rynku gruntów będzie to rynek dewelopera – apetyt na zakupy jest mały, konkurencja o ziemię nie jest zaciekła.

W 2026 r. Murapol planuje wprowadzić do oferty 3 tys. mieszkań, może 3,5 tys. – zależnie od pozwoleń i popytu. W ciągu 2-3 lat deweloper chce mocniej skoncentrować się na największych aglomeracjach – w tej chwili buduje w kilkunastu miastach.

W takim duchu będzie rozbudowywany bank ziemi – na koniec marca w banku były parcele pod budowę 20,7 tys. mieszkań. Na zakupy ziemi Murapol planuje wydać około 300 mln zł.

Na koniec marca Murapol miał w ofercie ponad 3,8 tys. mieszkań (wobec 4,2 tys. na koniec roku). Prezes Iskra powiedział, że oferta powinna być utrzymywana na poziomie 4-4,5 tys., ale nie 5 tys.

Rentowność w 2025 r. była wyjątkowo duża. Jakiej marży spodziewa się Murapol w 2026 r.?

Technicznie potencjał przekazań w 2026 r. Murapol szacuje na 4,19 tys. lokali: 1,18 tys. to mieszkania gotowe nieprzekazane, a ponad 3 tys. w realizowanych projektach z terminem ukończenia w 2026 r. Realnie deweloper spodziewa się wydać w tym roku klucze do ok. 3 tys. mieszkań wobec 2,65 tys. lokali w ubiegłym (był to spadek o ponad 9 proc.).

W 2025 r. rentowność brutto ze sprzedaży w segmencie deweloperskim wzrosła z 32,4 do 36,5 proc., dzięki czemu przy niższych przychodach zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o prawie 5 proc., do niemal 403 mln zł. Członek zarządu ds. finansowych Przemysław Kromer podkreślił, że rentowność w 2025 r. była wyjątkowa, nastąpiła kumulacja wydań lokali z najbardziej „kalorycznych” projektów. W 2026 r. marża powinna być raczej zbliżona do tej z 2024 r.

Murapol stawia na rozwój organiczny, bo przekłada się to na lepszą rentowność niż przejmowanie innych spółek. Tak wyszło z analizy potencjalnych podmiotów do przejęcia.