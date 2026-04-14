Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 14.04.2026
Wyniki za ubiegły rok Śnieżki, Votum, Murapolu; dane z gospodarek Chin, Japonii i USA. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
14.04.2026 17:43
Publikacja:
14.04.2026 03:00
Foto: Adobe Stock
Spółki
-
ELEKTROTIM – wyniki za 2025 rok
-
MURAPOL – wyniki za 2025 rok
-
ŚNIEŻKA – wyniki za 2025 rok
-
VOTUM – wyniki za 2025 rok
-
BNP PARIBAS BPL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 10,20 zł dywidendy na akcję
-
BIOTON – NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
-
GRODNO – NWZA w sprawie powołania członka zarządu i zmiany statutu spółki
-
GTC – NWZA w sprawie powołaniaprzewodniczącego rady nadzorczej i zmiany statutu spółki
-
3R GAMES – wprowadzenie do obrotu giełdowego 2 000 000 akcji serii M
-
GARIN – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru
-
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI – NWZA w sprawie zamiany akcji uprzywilejowanych na zwykłe, scalenia akcji w stosunku 10 do 1 oraz zmiany nazwy i przedmiotu działalności spółki
Świat
-
USA – inflacja producencka w marcu
-
Chiny – bilans handlowy w marcu
-
Japonia – produkcja przemysłowa w lutym