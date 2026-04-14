Węgierska grupa MOL aktywnie rozwija działalność w branży tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym. Chodzi zarówno o tworzywa konstrukcyjne wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych w ramach portfela niemieckiej firmy Aurora Kunststoffe, jak i polimery posiadające certyfikat ISCC Plus.

MOL obserwuje we Wspólnocie spadek mocy przerobowych

„Rozwój tego segmentu rynku napędzają przede wszystkim wymogi regulacyjne, rosnący popyt klientów związany z realizacją celów zrównoważonego rozwoju oraz dostępność wysokiej jakości, identyfikowalnych surowców. Jednocześnie dla całej branży niezmiennie kluczowe pozostają stabilna jakość i wysoka wydajność produktów” – twierdzą przedstawiciele MOL-a.

Jednocześnie w europejskim sektorze recyklingu tworzyw obserwują dziś niepokojący trend. Zauważają, że zamiast dynamicznego rozwoju branża znajduje się w trudnej sytuacji, mimo ambitnych celów wyznaczonych dla niej przez UE na 2030 r. Widać to chociażby po spadku mocy przerobowych w obszarze recyklingu, które od 2023 r. zmniejszyły się już o około 1 mln ton. Tymczasem, aby osiągnąć cele na 2030 r., sektor ten powinien zwiększać zdolności wytwórcze o około 4 mln ton rocznie.

„W obecnych realiach zarówno grupa MOL, jak i pozostali uczestnicy rynku muszą aktywnie zarządzać swoim portfelem działalności. Dlatego w ubiegłym roku, mimo podjęcia istotnych działań mających poprawić efektywność operacyjną, zdecydowaliśmy o zamknięciu działalności prowadzonej w ramach Remat Zrt.” – przypomina MOL.

Rozwiązania cyrkularne są ważnym obszarem działalności MOL-a

Według koncernu, aby zmniejszyć rozdźwięk między ograniczoną opłacalnością działalności recyklingowej a politycznymi ambicjami Wspólnoty, potrzebne są pilne działania regulacyjne. Mogłyby one obejmować m.in. ukierunkowane zachęty dla recyklatów produkowanych w UE, bardziej stopniowe wdrażanie obowiązkowych celów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz ustrukturyzowane inwestycje i programy wspierające rozwój sektora. Takie działania wydają się niezbędne, zwłaszcza w obliczu stosunkowo niskich cen materiałów pochodzących z recyklingu, wysokich kosztów energii i ograniczonej dostępności surowców.

„Choć dostrzegamy, że długoterminowy rozwój recyklingu i tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym może postępować wolniej, niż wcześniej zakładano, rozwiązania cyrkularne pozostają strategicznie ważnym obszarem dla grupy MOL. Nieustannie poszukujemy alternatywnych rozwiązań, które pozwolą nam dostarczać partnerom produkty pochodzące z recyklingu, w tym również wytwarzane w procesie recyklingu mechanicznego” – zapewnia koncern. Wierzy, że unijne regulacje, które wejdą w życie w 2030 r., będą miały istotny efekt stymulujący i nadadzą nowy impuls rozwojowi rynku produktów z recyklingu.