W wyniku wzmożonej aktywności kupujących we wtorek przed południem akcje Elektrotimu drożały nawet o ponad 5 proc. Inwestorzy docenili efektowną poprawę wyników w końcówce 2025 roku.

W IV kwartale 2025 r. grupa zanotowała 15,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 74 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o ponad 38 proc., do 21,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 237,3 mln zł i były o blisko 26 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W całym 2025 roku grupa wypracowała 45,3 mln zł zysku EBITDA i 29 mln zł zysku netto, co oznacza spadek odpowiednio o 23 proc. i 46 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie przychody zwiększyły się o ponad 10 proc. do blisko 580 mln zł.

- Czwarty kwartał 2025 roku był jednym z najlepszych okresów w historii grupy i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, potwierdził nasz powrót na ścieżkę wyższej rentowności. Z satysfakcją podkreślam, że już trzeci rok z rzędu przekraczamy poziom pół miliarda złotych przychodów ze sprzedaży, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, silnej konkurencji oraz dynamicznych zmian gospodarczych i politycznych - komentuje Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu.

- W 2025 roku wypracowaliśmy 29 mln zł skonsolidowanego zysku netto, utrzymując stabilną i jedną z wyższych w branży rentowności, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Utrzymujemy wysoką efektywność wykorzystania kapitału, bezpieczną sytuację płynnościową oraz regularnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami - dodaje.

Wartość portfela zamówień na koniec grudnia 2025 r. wyniosła rekordowe 733 mln zł. Z tej kwoty 514 mln zł stanowią kontrakty w segmencie sieci elektroenergetycznych, a 219 mln zł w obszarze instalacji i infrastruktury. W 2026 r. Elektrotim zawarł kontrakty o wartości 92 mln zł, a na 28 lutego 2026 roku portfel zamówień wynosił 737 mln zł, z czego około 400 mln zł przypada do realizacji w 2026 roku, a 337 mln zł na lata 2027-2029.

Dywidenda Elektrotimu niższa niż przed rokiem

Zarząd Elektrotimu zarekomendował przeznaczenie na dywidendę prawie 20 mln zł z zysku za 2025 rok, co oznacza wypłatę 2 zł na akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym 52,45 zł daje to stopę dywidendy w wysokości ok. 4 proc. Proponowana wysokość dywidendy stanowi 69 proc. jednostkowego zysku netto i mieści się w przedziale 50-75 proc., określonym w polityce dywidendowej spółki. Przed rokiem spółka wypłaciła 2,50 zł dywidendy na walor.