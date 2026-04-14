Tegorocznym priorytetem zarządu Newagu jest sprawna i terminowa realizacja rekordowego portfela zamówień. Spółka ma już go zapełniony do 2029 r. – Równocześnie przygotowujemy się do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez PKP Intercity na dostawę pociągów kolei dużych prędkości. W obliczu dynamizującej się sytuacji geopolitycznej ważnym celem pozostaje skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw gwarantujące terminowość dostaw materiałów do produkcji pojazdów – informuje Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

Przypomina, że w postępowaniu przetargowym na pociągi kolei dużych prędkości spółka negocjuje warunki współpracy w procesie ich dostawy i długoterminowego utrzymania z Siemens Mobility. W styczniu tego roku podpisała wstępne porozumienie o wspólnym udziale w postępowaniu na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h prowadzonym przez PKP Intercity.

Newag zapewnia, że Siemens Mobility to sprawdzony partner, z którym współpracuje od ponad 15 lat. Obecnie razem realizują kontrakt na dostawę ośmiu pociągów dla sofijskiej sieci metra.

Newag pracuje na pełnych mocach

Według prezesa Newagu, grupa znajduje się obecnie w bardzo dobrej sytuacji, być może, że w najlepszej w swojej 150-letniej historii. Ubiegły rok był dla niej rekordowy pod względem przychodów, a zbudowany portfel zamówień ma gwarantować stabilność sprzedaży w najbliższych latach.

Newag osiąga coraz lepsze wyniki m.in. dzięki zintensyfikowanym wydatkom inwestycyjnym dokonywanym przez przedsiębiorstwa kolejowe w nowoczesny i niskoemisyjny tabor szynowy. Ich ogromne nakłady są z kolei następstwem kumulacji dostępnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz wzrostu przewozów pasażerskich.

– PKP Intercity konsekwentnie realizuje wielomiliardowy program modernizacji i zakupów nowego taboru, obejmujący zarówno lokomotywy wielosystemowe, nowe pojazdy hybrydowe czy wagony pasażerskie. Równocześnie prywatni operatorzy towarowi systematycznie inwestują w zakupy lokomotyw elektrycznych Dragon, umacniając naszą pozycję w tym segmencie rynku – przekonuje Konieczek.

Dodaje, że grupa konsekwentnie inwestuje w robotyzację, automatyzację procesów i wzrost efektywności wytwarzania, co pozwala jej zwiększać wolumen produkcji bez proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia czy konieczności rozbudowy infrastruktury.

Newag rozbudowuje zakład produkcyjny

W tym roku Newag realizuje dwa projekty inwestycyjne w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, których łączna wartość wynosi 73 mln zł. Pierwszy, o wartości ponad 29 mln zł, obejmuje rozbudowę i reorganizację zakładu produkcyjnego w Nowym Sączu. Dzięki niemu nastąpi zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz mają być przeprowadzone szerokie prace modernizacyjne i budowlane zmierzające do podniesienia wydajności i elastyczności produkcji komponentów pojazdów kolejowych.

Drugie przedsięwzięcie, o wartości ponad 44 mln zł, koncentruje się na kompleksowej robotyzacji procesów spawalniczych, w tym na wdrożeniu zrobotyzowanej linii spawania laserowego. Jej uruchomienie zaplanowano na pierwszą połowę tego roku.

– Efektami obu inwestycji będą: skrócenie czasu realizacji zamówień, poprawa powtarzalności i jakości wyrobów oraz istotne ograniczenie oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Z tego instrumentu wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji korzystamy już po raz trzeci od 2023 r. – twierdzi Konieczek.

Efektem realizowanej przez Newag strategii jest rozszerzenie portfela oferowanych produktów o pojazdy spalinowo-elektryczne, które mają być odpowiedzią na potrzeby firm wykonujących przewozy na szlakach częściowo niezelektryfikowanych. Ponadto spółka prowadzi prace nad trzecią generacją elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls. Informuje też o postępującej tzw. ocenie zgodności lokomotyw Griffin EU200 na terenie Niemiec i Austrii, o trwającej końcowej ocenie zgodności na Węgrzech oraz o zakończeniu tego procesu z wynikiem pozytywnym w Czechach i na Słowacji.