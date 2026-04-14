Według badania Uniwersytetu Michigan zaufanie konsumentów spadło w kwietniu do rekordowo niskiego poziomu, w związku z narastającymi obawami dotyczącymi rosnących cen energii i szerszego wpływu wojny z Iranem.

Główny wskaźnik nastrojów konsumentów na Uniwersytecie spadł do 47,6, o 10,7 proc. w porównaniu z marcowym badaniem, osiągając najniższy poziom w historii. Wskaźniki bieżących warunków i oczekiwań również odnotowały dwucyfrowe miesięczne spadki.

Od 2019 roku indeks zmniejszył się o połowę. Nastąpiło to po tym, jak wskaźnik bieżących warunków osiągnął rekordowo niski poziom, a oczekiwania Amerykanów spadły do najniższego poziomu od 1980 r.

Podindeks bieżącej sytuacji gospodarczej w stanie Michigan spadł do 50,1, co odzwierciedla słabą ocenę finansów osobistych i zakupów przez konsumentów.

Nastroje są obecnie jeszcze niższe niż podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego, a także Wielkiej Inflacji i okresu podwójnej recesji w latach 70. i 80. XX wieku.

Każda poważna recesja od lat 50. XX wieku zaczynała się od wyższych nastrojów konsumentów niż obecnie.

Gwałtowny wzrost oczekiwań inflacyjnych Amerykanów

Spadek nastrojów zbiegł się z gwałtownym wzrostem oczekiwań inflacyjnych, przy czym respondenci spodziewali się wzrostu cen o 4,8 proc. w ciągu roku, co stanowi pełny punkt procentowy wzrostu w porównaniu z odczytem z marca, do najwyższego poziomu od sierpnia 2025 r. Roczna prognoza na kwiecień 2025 r. wynosiła 6,5 proc. po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa taryfy celnej z okazji „dnia wyzwolenia”.

Komentarze z badania „pokazują, że wielu konsumentów obwinia konflikt w Iranie za niekorzystne zmiany w gospodarce” – powiedziała dyrektorka badania, Joanne Hsu.

Hsu zauważyła jednak również, że większość wywiadów została przeprowadzona przed zawieszeniem broni 7 kwietnia. Badanie odzwierciedla zatem przede wszystkim sytuację z marca.

„Oczekiwania gospodarcze prawdopodobnie ulegną poprawie, gdy konsumenci nabiorą pewności, że zakłócenia w dostawach wynikające z konfliktu w Iranie dobiegły końca, a ceny gazu ustabilizowały się” – dodała.

Zerwanie negocjacji i amerykańska blokada Cieśniny Ormuz może jednak te nastroje pogorszyć.

Publikacja badania nastąpiła wkrótce po tym, jak Biuro Statystyki Pracy (BLS) poinformowało, że wskaźnik cen konsumpcyjnych dla wszystkich towarów wzrósł w marcu o 0,9 proc., podnosząc 12-miesięczną stopę inflacji do 3,3 proc. Przedstawiciele BLS stwierdzili, że większość wzrostu wynikała ze wzrostu cen energii, a inflacja żywności pozostała bez zmian.

Oczekiwania inflacyjne w pięcioletnim okresie objętym badaniem Uniwersytetu Michigan również wzrosły, osiągając 3,4 proc., co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego miesięcznie, choć o punkt procentowy mniej niż rok temu.

Amerykanie w lepszej kondycji finansowej?

Tymczasem Chicago Fed National Financial Conditions Index (NFCI) wynosił –0,433. Wskaźniki ryzyka wyniosły –0,20, wskaźniki kredytowe –0,13, a wskaźniki dźwigni finansowej –0,10.

Wskaźnik ANFCI również wzrósł, osiągając wartość –0,43. Wskaźniki ryzyka wyniosły –0,27, wskaźniki kredytowe –0,11, wskaźniki dźwigni finansowej –0,07, a korekty uwzględniające panujące warunki makroekonomiczne wyniosły 0,02.

Wskaźniki NFCI i ANFCI zostały skonstruowane tak, aby ich średnia wartość wynosiła zero, a odchylenie standardowe jeden w okresie objętym badaniem sięgającym 1971 r. Dodatnie wartości wskaźnika NFCI historycznie wiązały się z gorszą niż przeciętna sytuacją finansową, podczas gdy ujemne wartości historycznie wiązały się z lepszą niż przeciętna sytuacją finansową. Podobnie, dodatnie wartości wskaźnika ANFCI historycznie wiązały się z gorszą niż przeciętna sytuacją finansową, niż sugerowałyby to zazwyczaj panujące warunki makroekonomiczne, podczas gdy ujemne wartości historycznie wiązały się z sytuacją odwrotną.