Grupa Enea w samym IV kwartale 2025 r. osiągnęła 966,6 mln zł EBITDA oraz 856,1 mln zł straty netto – wynika z raportu spółki. Szacunki zakładały w IV kwartale 983 mln zł EBITDA oraz 840 mln zł straty netto. Spółka omówi wyniki za 2025 r. na przyszłotygodniowej konferencji wynikowej.
Ponad 9 mld zł chce w tym roku wydać na inwestycje poznańska Enea. Poza dystrybucją, spółka stawia w tym roku na rozwój magazynów energii.
Patrząc na cały poprzedni rok, to największy wkład w wynik spółki wniosła dystrybucja, która odnotowała 2,8 mld zł EBITDA. Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 2,13 mld zł. To spadek rok do roku o 1,4 mld zł. W obszarze wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 544,7 mln zł. To spadek rok do roku o 446,2 mln zł) Spadek wolumenu sprzedaży węgla oraz niższa cena sprzedaży wpłynęły na zrealizowanie niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Dodatkowo, istotny wpływ na wynik EBITDA miało otrzymane odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wylewu wód podziemnych, które wystąpiło w lutym 2023 r. (zdarzenie jednorazowe w kwocie 144,85 mln zł). Te wyniki pozwoliły wygenerować zysk netto za 2025 r. rzędu ponad 2,4 mld zł, kiedy rok wcześniej było to 0,96 mld zł.
Jak informuje prezes Enei Grzegorz Kinelski, rok 2025 to początek realizacji największego w historii naszej Grupy programu inwestycyjnego. „Trzy akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy 191 MW przyczyniły się do znaczącego wzrostu naszych mocy i potencjału rozwoju OZE w Grupie. Równolegle pracujemy nad bateryjnymi magazynami energii - w 2025 r. uzyskaliśmy 900 MW technicznych warunków przyłączenia do sieci – oraz prowadzimy projekty wielkoskalowych magazynów energii o mocy 200 MW przy elektrowniach w Połańcu i Kozienicach” – wskazuje w sprawozdaniu rocznym prezes Kinelski.
W Kozienicach rozpoczęła się budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) o łącznej mocy elektrycznej brutto ponad 1,3 GWe. „Projekt uzyskał wsparcie z Rynku Mocy (blisko 11 mld zł w okresie 17 lat od 2029 r.) oraz finansowanie w formule project finance – umowę kredytową na 6,95 mld zł podpisaliśmy z konsorcjum banków: BGK, PKO BP i Pekao ze wsparciem gwarancyjnym KUKE. Nowe bloki rozpoczną pracę w 2029 r.” – wskazuje prezes.
Jednocześnie w Połańcu firma realizuje plan „zazieleniania” bloków nr 2-7 oraz proces współspalania biomasy (od 1 stycznia 2026 r.). „W obszarze dystrybucji w 2025 r. z nadwyżką zrealizowaliśmy plan inwestycyjny - wydatki wyniosły rekordowe 2,8 mld zł. Zakończyliśmy m.in. siedem kluczowych inwestycji sieciowych na napięciu 110 kV oraz podpisaliśmy umowy z czterema producentami liczników zdalnego odczytu” – dodaje prezes. W przypadku projektu gazowego w Połańcu spółka nie stanęła ostatecznie w wyścigu w ramach rynku mocy na 2030 r. Firma czeka na kolejne, nowe formy wsparcia, gdzie ten projekt będzie mógł uczestniczyć. Firma chce go dalej zrealizować już w nieco późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano.
