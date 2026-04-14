Grupa Enea w samym IV kwartale 2025 r. osiągnęła 966,6 mln zł EBITDA oraz 856,1 mln zł straty netto – wynika z raportu spółki. Szacunki zakładały w IV kwartale 983 mln zł EBITDA oraz 840 mln zł straty netto. Spółka omówi wyniki za 2025 r. na przyszłotygodniowej konferencji wynikowej.

Dystrybucja decyduje o wyniku

Patrząc na cały poprzedni rok, to największy wkład w wynik spółki wniosła dystrybucja, która odnotowała 2,8 mld zł EBITDA. Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 2,13 mld zł. To spadek rok do roku o 1,4 mld zł. W obszarze wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 544,7 mln zł. To spadek rok do roku o 446,2 mln zł) Spadek wolumenu sprzedaży węgla oraz niższa cena sprzedaży wpłynęły na zrealizowanie niższych przychodów ze sprzedaży węgla. Dodatkowo, istotny wpływ na wynik EBITDA miało otrzymane odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku wylewu wód podziemnych, które wystąpiło w lutym 2023 r. (zdarzenie jednorazowe w kwocie 144,85 mln zł). Te wyniki pozwoliły wygenerować zysk netto za 2025 r. rzędu ponad 2,4 mld zł, kiedy rok wcześniej było to 0,96 mld zł.

Rok inwestycji, z jednym gazowym wyjątkiem

Jak informuje prezes Enei Grzegorz Kinelski, rok 2025 to początek realizacji największego w historii naszej Grupy programu inwestycyjnego. „Trzy akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy 191 MW przyczyniły się do znaczącego wzrostu naszych mocy i potencjału rozwoju OZE w Grupie. Równolegle pracujemy nad bateryjnymi magazynami energii - w 2025 r. uzyskaliśmy 900 MW technicznych warunków przyłączenia do sieci – oraz prowadzimy projekty wielkoskalowych magazynów energii o mocy 200 MW przy elektrowniach w Połańcu i Kozienicach” – wskazuje w sprawozdaniu rocznym prezes Kinelski.

W Kozienicach rozpoczęła się budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) o łącznej mocy elektrycznej brutto ponad 1,3 GWe. „Projekt uzyskał wsparcie z Rynku Mocy (blisko 11 mld zł w okresie 17 lat od 2029 r.) oraz finansowanie w formule project finance – umowę kredytową na 6,95 mld zł podpisaliśmy z konsorcjum banków: BGK, PKO BP i Pekao ze wsparciem gwarancyjnym KUKE. Nowe bloki rozpoczną pracę w 2029 r.” – wskazuje prezes.

Jednocześnie w Połańcu firma realizuje plan „zazieleniania” bloków nr 2-7 oraz proces współspalania biomasy (od 1 stycznia 2026 r.). „W obszarze dystrybucji w 2025 r. z nadwyżką zrealizowaliśmy plan inwestycyjny - wydatki wyniosły rekordowe 2,8 mld zł. Zakończyliśmy m.in. siedem kluczowych inwestycji sieciowych na napięciu 110 kV oraz podpisaliśmy umowy z czterema producentami liczników zdalnego odczytu” – dodaje prezes. W przypadku projektu gazowego w Połańcu spółka nie stanęła ostatecznie w wyścigu w ramach rynku mocy na 2030 r. Firma czeka na kolejne, nowe formy wsparcia, gdzie ten projekt będzie mógł uczestniczyć. Firma chce go dalej zrealizować już w nieco późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano.