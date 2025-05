Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła powrót do wzrostów, choć patrząc na sytuację poszczególnych indeksów była ona mieszana. Spółki przemysłowe straciły 0.6%, podczas gdy technologiczny Nasdaq zyskał 1.6%. W efekcie futures na S&P500 wyszedł powyżej 5900 pkt. i jest na najlepszej drodze do tego, aby wrócić na szczyty wszechczasów jak tak to zrobił w ostatnich dniach niemiecki Dax.