Na niecałą godzinę przed startem sesji w USA kontrakty na Nasdaq i S&P 500 zniżkują po około 0,9 proc. Mimo obiecującego początku dzisiejszej sesji europejskie indeksy wracają do poziomów neutralnych. WIG20 zachowuje około 0,3-proc. zwyżkę, ale to połowa przedpołudniowego dorobku.

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka światowa Amerykański rynek pracy znów mocno rozgrzany Liczba etatów w gospodarce amerykańskiej wzrosła w grudniu o wiele mocniej, niż prognozowano. Spadają więc szanse na obniżki stóp procentowych przez Fed.

Kurs głównej pary walutowej w pierwszej reakcji zawędrował do 1,0215, schodząc na poziomy najniższe od ponad dwóch lat. Kurs USD/PLN zwyżkuje zaś o 0,7 proc., do 4,16 zł, zaś EUR/PLN o 0,2 proc., do 4,27 zł. Jednocześnie rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich zwyżkują o 10 pkt baz., do 4,79 proc.

Rynek reaguje na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia w grudniu spadła do 4,1 proc. wobec oczekiwanego utrzymania na 4,2 proc. Tak mocne dane oddalają oczekiwania na obniżki stóp procentowych.