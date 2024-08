Na rynkach wyprzedaż na całego. Po gorszym odczycie z rynku pracy w piątek inwestorzy zaczęli obawiać się, że Fed spóźnił się z obniżkami stóp procentowych. Japoński Nikkei 225 zniżkuje pod koniec poniedziałkowej sesji o 12,4 proc. Koreański Kospi jest blisko 10 proc. pod kreską, a tajwański Taiex traci 8,3 proc. „Panika na akcja w Japonii sięga rekordowych rozmiarów przekraczając wyprzedaż z marca 2020 r. podczas pandemii Covid-19. Indeks traci tylko w dniu dzisiejszym 11,50 proc. i notuje ponad 28-proc. przecenę od szczytów potwierdzając przejście w fazę bessy. Kontrakty terminowe na Nikkei 225 zostały zawieszone w związku z uruchomieniem automatycznego wyłącznika” - wskazują analitycy XTB.

Wszystko wskazuje też na ciężki dzień w Europie i Azji. Kontrakty na niemiecki DAX są 2 proc. na minusie. Kontrakty na aWIG20 notują 3,5-proc. przecenę.

Na rynku walut dolar nieco zyskuje do euro. Kurs głównej pary walutowej po piątkowych zwyżkach sięga dziś 1,09. USD/PLN zwyżkuje jednak o 0,43 proc., do 3,95 zł, a EUR/PLN o 0,4 proc., do 4,30 zł.

Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich zniżkują dziś do 3,72 proc.

Obecnie rynek wycenia już z 80,5-proc. prawdopodobieństwem wrześniową obniżkę stóp procentowych w USA o 50 pkt baz. Kolejne obniżki o 50 pkt baz. na listopadowym posiedzeniu wyceniane są na 61,4 proc. oraz o 25 pkt baz na grudniowy posiedzeniu. Rynek łącznie wycenia już 5 pełnych cięć o 25 pkt baz w tym roku sugerując, że Fed spóźnił się z obniżkami stóp, a USA czeka recesja pod koniec drugiej połowy 2024 r. - podaje XTB.