Byki na GPW mają apetyt na więcej

Argumentem za wzrostami jest także postawa innych rynków, a przede wszystkim amerykańskiego. S&P 500 zyskał wczoraj ponad 1 proc. i znalazł się powyżej poziomu 4900 pkt. Nasdaq zyskał z kolei 1,3 proc. W centrum uwagi były wyniki spółek technologicznych. - Mocne zachowanie Apple, Meta Platforms i Amazonu wskazywało na duże apetyty związane z raportami, które miały zostać opublikowane po zamknięciu, dalsze spadki rentowności długu zostały zablokowane przez bardzo solidny raport ISM z amerykańskiego przemysłu (wzrost z 47,4 pkt. do 49,1 pkt. zamiast oczekiwanego spadku do 47,2 pkt.). Mega-capy tym razem nie rozczarowały. Najsłabiej wypadło Apple, które przekroczyło nieznacznie prognozy przychodów i zysków. Nie przeszkodziło to spółce odnotować trzyprocentowej przeceny w handlu posesyjnym, za którą odpowiadał przede wszystkim większy niż się spodziewano spadek sprzedaży w Chinach (-13 proc. r/r). Świetnie wypadł Amazon, obalając obawy o słabnący wzrost AWS i oferując prognozy zysku operacyjnego w kolejnym kwartale wyższego od oczekiwań analityków o około 1 mld USD. W handlu posesyjnym notowania rosły o ponad 7 proc. Tytuł gwiazdy sezonu jednak zdecydowanie należy się Meta Platforms. Spółka pobiła prognozy w każdym aspekcie, poinformowała, że spodziewa się w kolejnym kwartale przychodów o ponad 10 proc. wyższych od oczekiwań i ogłosiła pierwszą w historii dywidendę oraz dodatkowych 50 mld USD buybacku. Po zamknięciu jej akcje drożały o ponad 15 proc. - wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Optymizmem powiało również z Azji. Szczególnie mocno radził sobie Kospi, który zyskał prawie 3 proc. Nikkei225 zyskał z kolei 0,4 proc. Nieco słabiej wypadł Hang Seng, który zaliczył spadek o 0,2 proc.

Dzisiaj rynek czeka przede wszystkim na dane z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli nie będzie mocnych odchyleń od oczekiwań czyli jeśli dane nie będą dużo lepsze, jest szansa na to, że Amerykanie zaczną dzień od wzrostów, a to może być także dodatkowy argument dla Europy za tym, by z przytupem zakończyć tydzień.