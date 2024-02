Karuzela kadrowa w PKO BP ruszyła. Nowi członkowie w Radzie Nadzorczej

Największy bank w Polsce, PKO BP w już zupełnie nową Rada Nadzorczą. Zgodnie za zapowiedziami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało głębokich zmian jej składzie.

Reklama

Hurtowa wymiana

Na wniosek Skarbu Państwa, który jest głównym akcjonariuszem banku, posiadając niemal 30 proc. udziału w kapitale, do Rady Nadzorczej powołano osiem nowych osób. To Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Andrzej Oślizło, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski, Katarzyna Zimnicka–Jankowska. Pani Katarzyna Zimnicka–Jankowska została wybrana na przewodniczącą Rady.

Czytaj więcej Banki Czystki we władzach banków zaczną się od PKO BP Miotła kadrowa Skarbu Państwa w bankach może objąć niemal 50 osób, członków rad nadzorczych i zarządów. Szkoda że Ministerstwo Aktywów Państwowych wciąż nie przedstawiło strategii, jak zamierza sprawować nadzór właścicielski nad sektorem finansowym.

Wszyscy spełniają wymogi dla członków organów nadzorczych spółek giełdowych, nie mają też bezpośrednich powiązań politycznych z rządem. Każda kandydatura była głosowa na oddzielnie, jednak „za” oddawano zwykle ok. 693 mln głosów, ok. 183 mln było przeciw, a ok. 1 mln – wstrzymywało się od głosu.

Kto odszedł z Rady

Wcześniej akcjonariusze odwołali dużą część „starej” Rady Nadzorczej. Z posadą pożegnał się Robert Pietryszyn, przewodniczący rady, jej wiceprzewodniczący – Wojciech Jasiński (b. prezes PKB Orlen), a także tacy członkowie jak: Maciej Łopiński (b. minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy), Dominik Kaczmarski, Mariusz Andrzejewski, Tomasz Kuczur, Bogdan Szafrański i Rafał Kos. Za ich odwołaniem akcjonariusze oddawali zwykle 476 mln zł, 183 mln było przeciw, a 218 mln wstrzymywało się od głosu.