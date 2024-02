Wyniki Mety za czwarty kwartał bardzo pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Przychód wzrósł aż o 25 proc., do 40,1 mld USD. Średnio prognozowano, że wyniesie on 39,2 mld USD. Jednocześnie koszty spadły o 8 proc., do 23,7 mld USD, a marża operacyjna podwoiła się do 41 proc. Zysk netto wzrósł z 4,65 mld USD do 14 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 5,33 USD, podczas gdy oczekiwano, że sięgnie 4,96 USD.

Meta Platforms ogłosiła, że 26 marca wypłaci akcjonariuszom po 50 centów dywidendy na akcję. Spółka zdecydowała się ją wypłacić po raz pierwszy w swojej historii. Ponadto ogłosiła skup akcji własnych warty 50 mld USD.

— Mieliśmy dobry kwartał, w którym nasza społeczność i biznes kontynuowały wzrost. Dokonujemy dużych postępów w naszej wizji rozwoju sztucznej inteligencji oraz metaversu — stwierdził Mark Zuckerberg, prezes Meta Platforms. Dodał on, że rozwój sztucznej inteligencji pomógł jego serwisom zwiększyć przychody z reklam. Biznes reklamowy Meta według niego rośnie szybciej niż ten segment w Google. Meta spodziewa się, że jej sprzedaż w pierwszym kwartale 2024 r. będzie w przedziale od 34,5 mld USD do 37 mld USD.

Akcje Meta zyskały od początku roku do publikacji wyników 12 proc. Jeszcze w styczniu stały się one rekordowo drogie. Przez ostatnie 12 miesięcy zdrożały one o 109 proc. Kapitalizacja spółki sięgnęła 1,01 bln USD.