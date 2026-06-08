Cena sprzedaży akcji oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji będą mieli dotychczasowi akcjonariusze posiadający co najmniej 14272 akcje (ok. 0,5 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów) Creotechu na dzień 18 maja 2026 r,

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Z początkiem czerwca walne zgromadzenie Creotechu zatwierdziło emisję do 650 tys. nowych akcji. Pozyskane środki z ich sprzedaży mają wesprzeć realizację strategii rozwoju, w szczególności w obszarze rozbudowy mocy produkcyjnych, rozwoju nowych platform satelitarnych, inwestycji technologicznych oraz potencjalnych akwizycji i partnerstw strategicznych.

Czytaj więcej Technologie Creotech nie błyszczy. Kontraktów w wynikach jeszcze nie widać Przychody kosmicznej spółki spadły, a na poziomie operacyjnym i netto jest strata. Kurs właśnie spadł poniżej psychologicznego poziomu 1000 zł.

– Creotech Instruments rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Dzięki zbudowanym kompetencjom technologicznym i doświadczeniu zdobytemu przy realizacji zaawansowanych projektów kosmicznych Spółka zamierza istotnie zwiększyć skalę działalności oraz stać się jednym z czterech największych integratorów misji kosmicznych w Europie. Rozpoczęcie procesu pozyskania kapitału ma przyspieszyć realizację tych ambitnych celów. Chcemy wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na niezależne europejskie rozwiązania satelitarne oraz skutecznie konkurować o udział w największych programach kosmicznych realizowanych w Europie. Naszą przewagą jest połączenie własnej technologii, doświadczenia integracyjnego i rosnącej zdolności do realizacji złożonych misji kosmicznych – komentuje Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments.

Pozyskane środki mają wesprzeć realizację ogłoszonej w maju br. strategii rozwoju spółki na lata 2026–2029. Zgodnie z założeniami, środki z emisji zostaną przeznaczone w szczególności na: ok. 40–60 proc. na rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz zwiększenie zdolności wytwórczych, ok. 20–30 proc. na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwoju technologii i nowych platform satelitarnych oraz ok. 20–30 proc. na potencjalne przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.

Co zawiera strategia Creotechu?

Strategia Creotech Instruments zakłada rozwój platformy HyperSat, obecnie wykorzystywanej w segmencie mikrosatelitów o masie do 100 kg, poprzez rozszerzenie portfolio produktowego o platformy minisatelitów i małych satelitów o masie do 500 kg. Celem Spółki jest uzyskanie zdolności do dostarczania satelitów na potrzeby europejskich konstelacji nowej generacji oraz umocnienie pozycji w gronie czołowych integratorów systemów kosmicznych w Europie. Rozwój produktów obejmuje wdrożenie nowych platform satelitarnych o większej masie, w tym platform SWAN (powyżej 200 kg) oraz EMU (do 500 kg).

Istotnym filarem strategii jest również zwiększenie zdolności produkcyjnych z obecnych ok. 10 do ponad 40 satelitów rocznie. Skalowanie działalności w modelu integratora misji kosmicznych end-to-end ma umożliwić Spółce udział w strategicznych europejskich programach kosmicznych, w tym w projektach Komisji Europejskiej, programie IRIS, EOGS oraz misjach naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).