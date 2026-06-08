„Obniżyliśmy naszą prognozę realnego wzrostu PKB na 2026 r. do 3,3 proc. z 3,6 proc. (z marca), co odzwierciedla słabsze wyniki PKB oraz niższy popyt zewnętrzny, w tym cięcie prognoz wzrostu gospodarczego w strefie euro. Utrzymujemy prognozę wzrostu na 2027 r. na poziomie 2,9 proc., gdyż konsolidacja fiskalna i malejące inwestycje publiczne finansowane ze środków UE lekko hamują ekspansję gospodarczą” – napisano w raporcie Fitch.

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Wzrost PKB Polski w ocenie agencji jest wspierany przez ciasny rynek pracy, wzrost płac, poprawę akcji kredytowej banków, a także nadal stosunkowo luźną politykę fiskalną.

„Prognozujemy wzrost gospodarczy na 2028 r. na poziomie 3,2 proc., zgodnie z potencjałem. Umowa pożyczki SAFE w wysokości 43,7 mld EUR powinna wesprzeć wydatki na obronność oraz średnioterminowy wkład krajowego przemysłu obronnego we wzrost gospodarczy” – dodano.

Fitch podnosi prognozę inflacji dla Polski

W świetle szoku cenowego na rynku energii Fitch podniosła prognozę inflacji w Polsce na koniec 2026 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc., a w kolejnych latach oczekuje spadku wskaźnika w kierunku środka pasma odchyleń NBP.

Analitycy agencji spodziewają się stabilizacji stopy referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. do końca 2026 r., a w 2027 r. jednej obniżki o 25 pb. i stabilizacji głównej stopy 3,50 proc. do końca 2028 r.

„Odzwierciedla to również kompromis między inflacją a bardzo luźnym kursem fiskalnym, napiętym rynkiem pracy i wciąż podwyższonymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Biorąc pod uwagę aktualne trendy, oczekiwane zmiany makroekonomiczne oraz w pozycji zewnętrznej, w tym szok warunków handlu, prognozujemy nieznaczne osłabienie złotego do poziomu 3,65 za dolara na koniec 2026 r. i 3,68 na koniec 2027 r.” – dodano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie „A2” – z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski według S&P jest stabilna, a według Fitch – negatywna.