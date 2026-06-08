"Creotech Instruments rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Dzięki zbudowanym kompetencjom technologicznym i doświadczeniu zdobytemu przy realizacji zaawansowanych projektów kosmicznych spółka zamierza istotnie zwiększyć skalę działalności oraz stać się jednym z czterech największych integratorów misji kosmicznych w Europie. Rozpoczęcie procesu pozyskania kapitału ma przyspieszyć realizację tych ambitnych celów. Chcemy wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na niezależne europejskie rozwiązania satelitarne oraz skutecznie konkurować o udział w największych programach kosmicznych realizowanych w Europie. Naszą przewagą jest połączenie własnej technologii, doświadczenia integracyjnego i rosnącej zdolności do realizacji złożonych misji kosmicznych" - powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

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Emisja akcji serii M, uchwalona przez zwyczajne walne zgromadzenie z 3 czerwca 2026 roku, zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii M został przydzielone wyłącznie inwestorom wybranym przez zarząd spółki po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, przy czym będą to wyłącznie: inwestorzy kwalifikowani i/lub inwestorzy obejmujący akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na jednego inwestora, poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Regulacją S.

Jednocześnie akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w uchwale emisyjnej przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Rozwiązanie to ma na celu ochronę przed rozwodnieniem w głosach akcjonariuszy, którzy dokonali istotnych inwestycji w akcje spółki. Prawo to przysługuje akcjonariuszom posiadającym - według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. 18 maja 2026 roku - co najmniej 14 272 akcje spółki (ok. 0,5% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów), na zasadach określonych w uchwale, w szczególności umożliwiających objęcie akcji w liczbie proporcjonalnej do ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym, podano także.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.