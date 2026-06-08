Inni kandydaci to: Artur Ulrich, Łukasz Żelewski, Piotr Prugar, Ewa Banachowicz i Rafał Szmytke.

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Skład XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź ma zostać wybrany we wtorek podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki. Według statutu KGHM, rada nadzorcza spółki składa się z 7 do 10 członków; obecnie w radzie zasiada 9 osób.

Skarb Państwa, który jest największym udziałowcem miedziowej spółki, zgłosił sześcioro kandydatów do rady nadzorczej KGHM. To zasiadający już w tym gremium b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009 Zbigniew Ćwiąkalski, który sprawuje funkcję przewodniczącego RN KGHM.

Nie tylko Skarb Państwa: reprezentanci załogi i OFE

Ćwiąkalski jest adwokatem, posiada tytuł profesorski nauk prawnych. W latach 2007-2009, czyli w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej SPCG (Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski sp.k.). „Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 r., wybrany również na kolejną kadencję w okresie 2024-2027 r.” – poinformował KGHM.

Kandydatem do składu nowej kadencji rady jest też zasiadający w tym gremium Artur Ulrich. W 1984 r. Ulrich ukończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, a w 2019 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w dziedzinie energetyki.

O ponowny wybór do RN KGHM ubiega się również Łukasz Żelewski. To absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ma 35-letnie doświadczenie jako menedżer. Pracował m.in. w zarządach Poczty Polskiej S.A., Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Energi Oświetlenie Sp. z o.o. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Skarb Państwa wskazał również jako kandydata Piotra Prugara. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny posiadający wieloletnią praktykę w obszarze obsługi prawnej i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Współpracował i wykonywał funkcję syndyka, likwidatora, pełnomocnika zarządów wielu spółek.

O funkcję członka RN KGHM z ramienia Skarbu Państwa będzie ubiegać się również Ewa Banachowicz. To absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała też tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania oraz przez wiele lat pracowała jako wykładowca. Banachowicz jest doświadczonym menedżerem i doradcą gospodarczym. Pracowała w wielu spółkach zarówno prywatnych, jak i z udziałami Skarbu Państwa.

Do pełnienia funkcji członka RN KGHM Skarb Państwa wskazał również Rafała Szmytke. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacji oraz nadzorze korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w radach nadzorczych, w tym m.in.: Warszawskiej Izby Gospodarczej, Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej czy Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

We wtorek do RN KGHM powołani zostaną też wybrani w styczniu tego roku przez pracowników firmy przedstawiciele załogi miedziowej spółki – Bogusław Szarek, Marcin Kaczanowski i Przemysław Darowski. Wszyscy są przedstawicielami NSZZ „Solidarność”..

Swojego kandydata zgłosił też jeden z udziałowców Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. O zasiadanie w RN KGHM z ramienia tego akcjonariusza będzie ubiegać się Joanna Zakrzewska. To menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu, finansów, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego. Zakrzewska zasiada w RN KGHM pełniąc funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu oraz członkini Komitetu Strategii.

Jedną z prerogatyw Rady Nadzorczej KGHM jest powoływanie zarządu spółki.

KGHM dzieli zysk za 2025 rok

Podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze podejmą też m.in. uchwałę o podziale zysku miedzowej spółki za 2025 r., który wyniósł ponad 1,946 mld zł. Zarząd wnioskuje do akcjonariuszy, aby 300 mln zł zostało przeznaczonych na dywidendę, co daje 1,5 zł na akcję. Pozostała kwota, czyli ponad 1,646 mld zł, zgodnie z rekomendacją zarządu ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.