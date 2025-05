W ofercie TFI PZU pojawi się nowatorski fundusz replikujący stopę zwrotu bitcoina – inPZU Bitcoin, który umożliwi inwestorom łatwy dostęp do tej najpopularniejszej na świecie kryptowaluty bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego czy dostępu do giełdy kryptowalut. Jak przypomina TFI PZU, globalny kryzys finansowy z lat 2007–2009 ujawnił, że tradycyjny system finansowy skrywa ryzyka, które w określonych warunkach mogą się zmaterializować, prowadząc do poważnych konsekwencji gospodarczych. W odpowiedzi na tamte wydarzenia pojawiła się koncepcja zdecentralizowanej waluty cyfrowej, niezależnej od państw i banków centralnych. Niedługo później, na początku 2009 r., światło dzienne ujrzała pierwsza na świecie kryptowaluta, bitcoin (BTC). Początkowo nie podbił on rynku, ale z czasem "kopanie" cyfrowej waluty nabrało tempa. Wraz ze wzrostem jego popularności, wartość bitcoina zaczęła w zawrotnym tempie rosnąć – choć po drodze pojawiło się kilka kryzysów, które doprowadziły do gwałtownych załamań kursu.

Fundusz na bitcoina w TFI PZU

Jak czytamy, przez wiele lat wśród profesjonalnych inwestorów dominowało sceptyczne nastawienie do kryptowalut wynikające z ich podatności na spekulację (brak wartości wewnętrznej), ataki hakerskie mające na celu kradzież cyfrowych aktywów oraz niepewność regulacyjną, ale w ostatnich latach postrzeganie kryptowalut wyraźnie się poprawiło, a dotychczasowe bariery w rozwoju tego rynku zaczęły zanikać. Krokiem milowym w tym procesie stało się zatwierdzenie w styczniu 2024 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) funduszy giełdowych ETF śledzących cenę bitcoina. Decyzja ta przełożyła się na dynamiczny wzrost ich aktywów pod zarządzaniem. Obecnie w światowych funduszach inwestujących w bitcoina – z dominującym udziałem asset managerów z USA – inwestorzy zgromadzili na koniec maja aktywa o wartości ponad 150 mld USD.

O zmianie postrzegania kryptowalut świadczy również rosnące zainteresowanie nimi ze strony rządów i banków centralnych. W marcu 2025 r. prezydent Donald Trump ogłosił plany utworzenia przez USA strategicznej rezerwy kryptowalut, a wcześniej Narodowy Bank Czech (CNB) poinformował, że rozważa alokację do 5% swoich rezerw walutowych w bitcoinie. Dodatkowo w Europie przyjęto regulację MiCA (Markets in Crypto-Assets), która zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku – co z czasem ma zwiększyć zaufanie do kryptoaktywów.

inPZU Bitcoin to jedyny fundusz na polskim rynku zgodnym z unijną regulacją UCITS. Minimalna pierwsza wpłata to tylko 100 zł, co oznacza niski próg wejścia. Opłata za zarządzanie funduszem sięgnie 0,5 proc. Podobnie jak w przypadku pozostałych funduszy inPZU ryzyko walutowe jest zabezpieczane. inPZU Bitcoin to fundusz indeksowy śledzący Bloomberg Bitcoin Index, dążący do odzwierciedlenia ceny kryptowaluty bitcoin wyrażonej w dolarze amerykańskim. Nowy fundusz pojawi się w sprzedaży 28 sierpnia 2025 r., zastępując inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej.

Obawy o cła wsparły złoto

W rodzinie funduszy indeksowych TFI PZU pojawi się także inPZU Złoto, który zaoferuje inwestorom „czystą” ekspozycję na cenę złota. TFI PZU podaje, że w tym roku przyspieszył boom inwestycyjny na złoto. Powodem były obawy inwestorów o skutki wysokich ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa oraz eskalację wojny handlowej. W efekcie w szczytowym momencie cena złota przekroczyła rekordowy poziom 3400 USD za uncję. Fundusz inPZU Złoto dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu LBMA Gold Price, czyli ceny złota publikowanej przez London Bullion Market Association. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez fundusz celu inwestycyjnego są instrumenty ETC i ETP, których aktywem bazowym jest złoto, w większości posiadające zabezpieczenie w postaci fizycznego złota.