Do polskich akcji dołączyły obligacje. Sowite zyski dla oszczędzających

Ubiegły miesiąc mógł przekonać ostatnich niedowiarków o tegorocznej sile krajowych aktywów, zarówno akcji, jak i nareszcie obligacji. Ale już początek maja pokazuje, że nie ma co popadać w samozachwyt.

Wystrzał obligacji

Polskie akcje najsprawniej wykaraskały się z przeceny z początku kwietnia i pędem ruszyły na północ, wydostając się na nieznane dotąd tereny. Kwiecień był miesiącem pełnym zwrotów akcji, ale zapamiętamy go szczególnie ze wzbicia się WIG-u powyżej 100 tys. pkt. Indeks szerokiego rynku akcji napędzany był małymi, średnimi oraz dużymi firmami. Z tych ostatnich motorem napędowym wciąż były banki, choć nie tylko one. W kwietniu cały polski rynek był silny, natomiast duże spółki nie rosły w takim tempie jak średnie i małe i to właśnie fundusze operujące w drugiej i trzeciej linii polskiego rynku były w zeszłym miesiącu najmocniejsze. Ich średnia stopa zwrotu sięgnęła 4,6 proc., co od początku roku daje już 16,5 proc. Co ciekawe, to nadal 1,7 pkt proc. mniej od osiągnięć funduszy akcji polskich uniwersalnych, które w samym kwietniu wypracowały 3,1 proc. Obie wspomniane grupy funduszy polskich akcji zajęły czołowe miejsca w ubiegłomiesięcznej tabeli – wynika z danych Analizy.pl.

Polska giełda od początku roku błyszczy, aczkolwiek wtorkowa sesja, w czasie której WIG20 bez większego powodu tracił 3,5 proc., przypomina, że kolejka chętnych do realizacji zysków może się już formować.

Czy na kolejnych miejscach również były fundusze akcji, ale z innych rynków? Co ciekawe – nie. Na trzecim miejscu w ogólnym zestawieniu uplasowały się fundusze polskich obligacji skarbowych (czyli tych o dłuższej duracji), które w zaledwie jeden miesiąc wypracowały przeciętnie 2,9 proc. zysku, co powiększyło ich tegoroczne wyniki do 5,2 proc. Przypomnijmy, że na początku kwietnia rentowności polskich obligacji skarbowych osunęły się aż o około 0,5 pkt proc. i to była główna przyczyna tak pokaźnych zysków. W ostatnich tygodniach oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich utrzymuje się między 5,1 proc. a 5,3 proc., a to najniższe poziomy od sierpnia zeszłego roku.