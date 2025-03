Klientów TFI polskie akcje obchodzą tyle co zeszłoroczny śnieg

Tylko w tym roku przewaga WIG-u nad średnią stopą zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych to aż 6,4 pkt proc. Od 2016 r. funduszom akcji polskich uniwersalnych tylko raz udało się znacząco pobić WIG – w roku 2020, kiedy to małe i średnie spółki zdeklasowały WIG20. W roku 2017 zaś WIG był lepszy o 9,3 pkt proc. od funduszy. Z danych serwisu Analizy.pl wynika, że od początku 2016 r. do teraz przepaść między WIG-iem a przeciętną stopą zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych sięga aż 27,2 pkt proc., oczywiście na niekorzyść zarządzających.

Wyniki robią misie

Jak zauważa Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny Starfunds, kategoria funduszy akcji polskich uniwersalnych zawiera dość szerokie spektrum strategii, często zaangażowanych także na rynkach zagranicznych. Pamiętajmy też, że w dłuższej perspektywie dynamika wzrostu zysków spółek o średniej i małej kapitalizacji z GPW przewyższała osiągnięcia blue chips, co ma swój wydźwięk także w notowaniach, dlatego zarządzający chętniej stawiają właśnie na nie. – Gdyby przyjąć hipotezę, że polskie fundusze akcji uniwersalne posiadają w portfelach średnio 70 proc. spółek z WIG20, 25 proc. z mWIG40 i 5 proc. z sWIG80, to w ostatnich dziewięciu latach kalendarzowych za każdym razem, gdy WIG20 wyróżniał się siłą relatywną względem mWIG40 i sWIG80, to fundusze radzą sobie średnio gorzej od średniej ważonej tych trzech segmentów rynku – mówi Pułkotycki. Przyznaje, że na rynkach zagranicznych również fundusze aktywnie zarządzane rzadko kiedy biją benchmarki. – Pocieszające natomiast są dwie kwestie. Po pierwsze, w dłuższej perspektywie polskie małe i średnie spółki udowodniły swój potencjał do generowania atrakcyjnych stóp zwrotu. Po drugie, o ile średnia tego nie pokazuje, o tyle na polskim rynku nie brakuje funduszy, które systematycznie osiągają stopy zwrotu przewyższające rynkowy benchmark, a czołowe dokonują tego w stopniu spektakularnym. Kluczowa jak zawsze na rynku pozostaje właściwa ich selekcja – radzi ekspert Starfunds.