Prezes Uniqi TFI: Wyceny polskich akcji są atrakcyjne, ale trzeba zachować cierpliwość

Chciałby pan, aby fundusze Uniqa TFI były obecne u bankowych dystrybutorów?

Dziś na rynku rysuje się głęboki podział na bankowe i niebankowe TFI, co ma silny związek z bankowymi i niebankowymi kanałami dystrybucji. Bankowi dystrybutorzy zamykają się na produkty pochodzące od zewnętrznych dostawców. W związku z tym niezależni dystrybutorzy, oferujący dostęp do klientów w tzw. otwartej architekturze, są naturalnymi partnerami. Otwarta architektura działa na korzyść klientów, gdyż niezależny doradca zawsze będzie oferował rozwiązanie z szerszej palety produktów, a więc lepiej dopasowane do potrzeb klientów.

Czy tegoroczna struktura sprzedaży funduszy Uniqi pokrywa się z tym, co dzieje się na całym rynku?

Staramy się, żeby sprzedaż była mocno zdywersyfikowana, zarówno jeśli chodzi o kanały, jak i miks produktów. Nasza struktura sprzedaży nie do końca odzwierciedla średni rynkowy koszyk.

Na początku funkcjonowania PPK udział Uniqa TFI w rynku sięgał około 4 proc. i od tamtej pory utrzymuje się na podobnym poziomie. Czy to satysfakcjonujący wynik?

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej pozycji na rynku PPK. Niedawno, po pięciu latach, przekroczyliśmy 1 mld zł pod zarządzaniem w tych produktach. PPK stały się zatem istotnym elementem naszej działalności. Mamy też dobre osiągnięcia w wynikach inwestycyjnych, nasi klienci zarabiają najwięcej. Oczywiście PPK to nie tylko zarządzanie aktywami, ale i obsługa klientów – pracodawców i pracowników. A dziś jesteśmy partnerem dla ponad 11 tys. firm i 200 tys. pracowników. Doskonalimy stale poziom obsługi, aby obie te grupy miały dobre doświadczenia z PPK. Z naszych badań wynika, że partycypacja w PPK wśród naszych klientów przekracza 50 proc., czyli jest nieco powyżej średniej rynkowej. Staramy się oczywiście podnieść ten wskaźnik i podobne starania powinien czynić cały rynek. To dobrze, że do PPK przystąpiło już około 3,5 mln osób, ale to wciąż około połowy uprawnionych. A zauważmy, że osób pracujących jest około 17 mln. Jest więc wciąż duża przestrzeń do zagospodarowania w ramach zarówno samych PPK, jak i innych trzeciofilarowych produktów emerytalnych, które lepiej zabezpieczą przyszłość dzisiejszych pracowników.

Co do samego rynku PPK i ewentualnej konsolidacji, to na ten moment jest to bardzo trudny do przeprowadzenia proces. On się – ogółem – wydarzy, bo przy tego typu produkcie skala jest istotna. My osiągnęliśmy jednak odpowiednią skalę, aby skupić się świadczeniu coraz wyższego poziomu usługi. Obecne regulacje nie sprzyjają jednak instytucjom w konsolidacji rynku PPK. Ewentualne zmiany regulacji mogłyby zachęcić rynek do konsolidacji.

W ofercie funduszy Uniqi pojawiły się dwa nowe fundusze ESG. Co to za produkty?

Przede wszystkim nie są to fundusze tematyczne, inwestujące w spółki z branży energetyki odnawialnej, tak jak się powszechnie odbiera tego rodzaju produkty. Kilka lat temu branża budowała produkty ESG, koncentrowała się na zielonej energii, wiatrakach, modułach fotowoltaicznych. Funkcjonowaliśmy wówczas w środowisku niskich stóp procentowych, projektów było sporo, a zyski nieraz solidne. Krótko mówiąc, były to rozwiązania tematyczne, które powinny jednak stanowić do kilku punktów procentowych zdywersyfikowanego portfela inwestora, a nie kilkadziesiąt. My odświeżyliśmy spojrzenie na ESG. To nie tylko kwestie środowiskowe, ale i społeczne czy związane z ładem korporacyjnym. Dwa nowe fundusze zbudowaliśmy w taki sposób, aby realizowały podstawowe zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, ale jednocześnie były powiązane z wiodącym tematem, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z erą przedprzemysłową. O tym mówią postanowienia tzw. porozumienia paryskiego. W ramach swojej działalności spółki portfelowe wchodzące w skład naszych funduszy ESG muszą realizować to porozumienie, czyli być na ścieżce ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W kolejnym kroku procesu inwestycyjnego bierzemy pod uwagę klasyczne kryteria, w oparciu o fundamentalne czynniki. Tak zbudowane portfele w swojej charakterystyce bardzo mocno przypominają zachowanie portfeli zbudowanych na bazie szerokich benchmarków ze świata MSCI, co oznacza, iż ryzyko naszych funduszy ESG jest porównywalne z tradycyjnymi portfelami. Krótko mówiąc, inwestor ma możliwość osiągnięcia globalnej ekspozycji rynku akcji spełniających kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem bez potrzeby poszukiwania tematycznych, bardziej ryzykownych funduszy.

Chciałbym też podkreślić, że w swojej filozofii staramy się odchodzić od oferowania pojedynczych funduszy. Bazując na dokładnej analizie potrzeb klientów, stawiamy na sprzedaż „portfelową”. Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej skomplikowana, dochodzi coraz więcej czynników ryzyka, my chcemy to ryzyko ograniczać, oferować zdywersyfikowane portfele funduszy w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym. Krótko mówiąc, naszym pomysłem produktu na dotarcie do klientów jest dużo korzystniejsza proporcja między ryzykiem a oczekiwanym zyskiem.