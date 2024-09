TFI przyciągają gotówkę i zyskują nowe aktywa

Z ryzykowniejszych produktów nad kreską, jeśli chodzi o sprzedaż, są fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz mieszane. Sprzedaż w obu grupach sięga po około 1 mld zł. Klienci omijają fundusze akcji i surowców. Z pierwszych w osiem miesięcy wypłacono 0,7 mld zł, zaś w drugich umorzenia były o 0,4 mld zł wyższe

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Wysokie dywidendy i atrakcyjne wyceny nie umkną uwadze Jeżeli WIG skończy rok na niezmienionym poziomie, to w przyszłym roku indeks może urosnąć o niskie dwucyfrowe wartości – przewiduje Marek Kaźmierczak, zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI.

PKO na prowadzeniu

Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w zeszłym miesiącu o 4,6 mld zł, do 366,4 mld zł. Fundusze dłużne, dzięki wynikom zarządzania i wpłatom od klientów, zwiększyły w miesiąc swój udział w rynku z 37,9 proc. do 38,5 proc. Stało się to m.in. kosztem funduszy akcji, które co prawda radziły sobie nieźle, jeśli chodzi o wyniki, ale z wiernością klientów było już gorzej. W tego typu produktach na koniec sierpnia pracowało 38,46 mld zł, co dawało 10,5-proc. udział w rynku.

Jeśli chodzi o fundusze rynku kapitałowego, największym podmiotem pozostaje PKO TFI, które zbliżyło się z końcem sierpnia do 51 mld zł pod zarządzaniem. Drugie jest Goldman Sachs TFI, które zarządza sumą blisko 32 mld zł, na trzecim miejscu plasuje się TFI PZU z 30,8 mld zł aktywów pod zarządzaniem.

Z danych IZFiA wynika, że większość TFI w sierpniu zanotowała wzrost aktywów pod zarządzaniem. Jeśli chodzi o dynamikę przyrostu, pozytywnie wyróżniało się m.in. Alior TFI, które urosło o 6 proc., podobnie jak mTFI. Ponad 4-proc. wzrost aktywów ma za sobą Millennium TFI. Sięgający 8,5 proc. spadek zanotował AgioFunds TFI.