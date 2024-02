Fundusze akcji jak chude szkapy

Początek roku urwał nadzieje na zmianę nastawienia klientów TFI do bardziej ryzykownych strategii, a to odbiło się na ruchach zarządzających, którzy na zakupy polskich spółek wydali zaledwie 20 mln zł – wynika z wyliczeń Trigona DM.

Ogółem strumień świeżej gotówki płynącej do funduszy inwestycyjnych jest szeroki jak nigdy, ale nurt kieruje go praktycznie wyłącznie do portfeli obligacji. Wyliczenia analityków Trigona DM wskazują, że napływy do bezpiecznych kategorii funduszy dłużnych wzrosły aż o 2,2 mld zł miesiąc do miesiąca i wyniosły 4,2 mld zł. „Jest to trzynasty miesiąc napływów z rzędu (łącznie od początku 2023 r. wynoszą 23,2 mld zł). Dla porównania, w okresie 20 miesięcy na przestrzeni od II połowy 2021 r. do 2022 r. odpływy wyniosły 37,5 mld zł” – podano.

Zarządzający funduszami akcji z kolei zajmowali się w styczniu głównie realizacją umorzeń jednostek. Jak wyliczył Trigon DM, saldo sprzedaży w tej kategorii było najgorsze od dwóch lat. Przypomnijmy, że inwestorzy zaczęli wracać do funduszy polskich akcji w październiku, wpłacając do nich 205 mln zł (według wyliczeń Analizy.pl). Przewaga wpłat utrzymywała się do końca roku, a łącznie do krajowych rozwiązań trafiło około 0,5 mld zł. W styczniu zaś inwestorzy wycofali 182 mln zł z funduszy polskich akcji oraz 299 mln zł z rozwiązań zagranicznych.

Fundusze polskich akcji w styczniu, jeśli przynosiły straty, to bardzo ograniczone. Produkty z ekspozycją na szeroki rynek osunęły się średnio o 0,9 proc. Fundusze małych i średnich spółek natomiast oparły się korekcie i zyskiwały przeciętnie po 0,8 proc. Grupa ta załapała się nawet do pierwszej dziesiątki. Co więcej, fundusze polskich spółek (obie grupy) wciąż pozostają najmocniejszymi produktami w okresie 12 miesięcy. Nad funduszami akcji amerykańskich, które wypracowały najwyższe wyniki w pierwszym miesiącu roku, mają po około 10 pkt proc. przewagi.

Eksperci Trigona DM wskazują, że na plusie utrzymuje się jednak sprzedaż do pozostałych kategorii częściowo związanych z rynkiem akcji, ale w mniejszej skali niż w poprzednim miesiącu (150 mln zł wobec 220 mln zł w grudniu).