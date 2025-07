Czy prognozy znów nie nadążają za sytuacją na Wall Street?

Liczony przez CNN Indeks Chciwości i Strachu pokazywał w poniedziałek 75 pkt, czyli znajdował się na poziomie wskazującym, że na amerykańskim rynku akcji panuje „ekstremalna chciwość”. Indeksy giełdowe z Wall Street – S&P 500 i Nasdaq Composite - niedawno wróciły do bicia rekordów, a indeks Dow Jones Industrial zbliżył się do rekordowego poziomu ze stycznia. S&P 500 w zeszłym tygodniu przekroczył poziom 6300 pkt. Tymczasem mediana zebranych przez agencję Bloomberga w lipcu prognoz strategów wskazywała, że powinien on zakończyć rok na poziomie właśnie 6300 pkt. Czyżby więc prognozy znów nie nadążały za sytuacją na rynku?