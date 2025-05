Funt brytyjski na razie nie atakuje psychologicznego poziomu

Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku par ze złotym można doszukać się ciekawych sytuacji na wykresach. Przykładem może być chociażby para GBP/PLN. Funt brytyjski w poniedziałek rano co prawda mocniej zyskiwał na wartości, ale później doszło do cofnięcia notowań w okolice 5,06 zł. Jakie są możliwe dalsze scenariusze?

– Krótkoterminowa linia trendu została przełamana. Podobnie stało się z oporem 5,05, a to właśnie ta strefa była kandydatem do końca korekty. Duża liczba cieni na dziennych świecach wskazywała na dużą aktywność podaży w tym miejscu. To ta obserwacja motywowała do kierowania wzroku w kierunku ostatnich minimów, czyli 4,90 – wskazują eksperci BM mBanku. Na razie jednak o testowaniu miniumów nie ma mowy.