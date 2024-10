Europejski Bank Centralny nie pomoże wspólnej walucie

Dolar nie daje za wygraną. W poniedziałek główna para walutowa EUR/USD znów notowała spadki i była bliska tego, by zejść poniżej poziomu 1,09, a przecież jeszcze na początku miesiąca jej notowania oscylowały blisko okolic 1,12. Sytuacja gospodarcza w strefie euro wciąż jednak pozostawia wiele do życzenia, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych nadal nie widać oznak większych problemów. W tym tygodniu oczy inwestorów kierują się jednak w stronę Europejskiego Banku Centralnego, który podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Czy wpłynie to na notowania europejskiej waluty?