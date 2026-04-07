Sist Kapital PTY LTD, południowoafrykańska spółka zależna Bumechu, podpisała umowę określającą zasady przejęcia kontroli nad kopalnią rud cynku, miedzi, srebra i metali towarzyszących Maranda w Limpopo w Republice Południowej Afryki (RPA). Po tych informacjach kurs spółki gwałtownie wzrósł o ponad 26 proc.

Lokalizacja nowej kopalni

Łączna wartość transakcji wyniesie 60 mln randów. Ponadto zobowiązania inwestycyjne związane z modernizacją i zwiększeniem wydajności kopalni w latach 2026 – 2028 wyniosą około 120 mln randów. Kopalnia Maranda jest kopalnią głębinową, z mineralizacją od 100 m pod powierzchnią ziemi. Dotychczasowe wydobycie realizowane było na 10 proc. obszaru koncesyjnego na głębokości od 100 do 330 metrów pod powierzchnią ziemi. Zlokalizowana jest na terenie Maranda 932LT, we wschodniej części prowincji Limpopo w RPA.

Umowa została zawarta z Booysen Family Trust (BFT) i Maranda Mining Company PTY LTD (MMC) z siedzibami w RPA. Umowa określa sposób utworzenia dwóch spółek joint venture i zasady ich wspólnego prowadzenia.

Pierwsza spółka – nowo założona Maranda Minerals Company PTY LTD przejmie koncesję na prowadzenie wydobycia na dwóch obszarach górniczych: Maranda o powierzchni ok. 1785 ha z koncesją na wydobycie cynku, miedzi i metali towarzyszących, tj. srebra i indu oraz Burgersdorp o powierzchni ok. 850 ha z koncesją na wydobycie złota. W spółce tej 70 proc. udziałów posiadać będzie Svea Mining Exploration PTY LTD (Sist będzie posiadać w niej 51 proc. udziałów, a 49 proc. MMC). Ze względu na konieczność uwzględniania obowiązującej w RPA regulacji prawnej – Broad-Based Black Economic Empowerment, pozostałe 30 proc. będą posiadali uprawnieni obywatele RPA.

Druga spółka – Giyani Mining Exploration PTY LTD przejmie operacyjne (techniczne) prowadzenie kopalni Maranda oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zakładu wzbogacania rud. Sist będzie posiadać w niej 51 proc. udziałów, a 49 proc. BFT.

Potencjał wydobywczy

Kopalnia Maranda jest kopalnią głębinową. Dotychczasowe wydobycie realizowane było na 10 proc. obszaru koncesyjnego na głębokości od 100 do 330 metrów pod powierzchnią ziemi. Złoże zostało zbadane i udokumentowane w 1978 r. Kopalnia została uruchomiona przez koncern Metorex w 1989 r., od roku 2009 działa w ograniczonym zakresie. Kopalnia Maranda posiada przeliczone zasoby przemysłowe na poziomie 6-8 mln ton rudy. Drugim obszarem górniczym, należącym do MMC, jest pole Burgersdorp z koncesją na wydobycie złota metodą powierzchniową do 150 metrów pod powierzchnią ziemi.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgną 410 mln zł w 2024 r.