46 mld zł, o 3,5 proc. więcej niż w 2024 r., wyniosły przychody branży telekomunikacyjnej z tego typu działalności w 2025 r. – podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w najnowszej edycji raportu o stanie tego rynku w Polsce. Jak zauważa UKE, to najwyższa nominalna wartość od czasu, gdy urząd zaczął prowadzić analizy w tym względzie. Udział sektora telekomunikacyjnego w PKB utrzymał się w ub.r. na poziomie 1,2 proc.

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Operatorzy komórkowi rośli dzięki podwyżkom

Za największą część wpływów branży odpowiadają dostawcy usług komórkowych. Według urzędu rynek mobilny wygenerował w ub.r. 17,9 mld zł przychodu (plus 8,2 proc. rok do roku), a operatorzy na koniec grudnia obsługiwali 67,2 mln kart SIM, w tym 14 mln kart M2M (ang. machine to machine). Tym samym liczba kart SIM ogółem urosła o 4 mln, a cały ten wzrost przyniósł wzrost sprzedaży kart M2M.

Liczba kart SIM w posiadaniu osób i firm pozostała stabilna i wyniosła 53,2 mln. Rok do roku liczba kart post-paid wzrosła o 600 tys. do 40,3 mln, a liczba kart pre-paid spadła o tyleż do 13,9 mln. Jak zauważa UKE, przychody segmentu rosły za sprawą wzrostu wartości usług, a nie liczby użytkowników.

W ujęciu procentowym liczba kart M2M urosła przez dwanaście miesięcy o 40proc. Zdaniem urzędu to znak, że coraz większa część wartości rynku budowana jest nie poprzez przyłączenia tradycyjnych użytkowników, lecz poprzez rozwój usług transmisji danych dla urządzeń, systemów i infrastruktury wykorzystywanych m.in. w przemyśle, logistyce, transporcie czy monitoringu. W raporcie podano, że karty M2M przyniosły telekomom w 2025 r. nieznaczną część przychodu, bo 167 mln zł (o 8,4 proc. więcej niż w 2024 r.).

Mniej rozmów i wiadomości przez komórkę

2025 r. przyniósł przy tym wyhamowanie korzystania z tradycyjnych usług komórkowych, jako że użytkownicy coraz częściej korzystają z komunikatorów internetowych.

Spadła zarówno liczba wykonywanych połączeń (o 1,9 proc. do 110,2 mld minut), jak i wiadomości SMS (4,5 proc. do 36,2 mld) oraz wiadomości multimedialnych (o 5,4 proc. do 2,2 mld).

Miniony rok, po okresie spadku, był okresem wyższych inwestycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych: ich wydatki urosły o około 33 proc. do 12,7 mld zł. Jak podał UKE, pieniądze te przeznaczono przede wszystkim na rozwój infrastruktury (10,7 mld zł).

Aukcje 5G napędziły inwestycje. Teraz wydatki spowolnią

Wysoka dynamika inwestycyjna stymulowana była głównie procesem wdrożenia technologii 5G i przystąpieniem przez operatorów do realizacji zobowiązań aukcyjnych w pasmach 3,6-3,8 GHz i 700/800 MHz, dalszą rozbudową sieci FTTH, w tym z funduszy europejskich w ramach programów FERC i KPO oraz systematycznym wycofywaniem sieci miedzianych i kablowych (HFC).

W tym roku inwestycje telekomów w wariancie optymistycznym mogą sięgnąć 7,5 mld zł, a w 2027 r. 6,5 mld zł – szacuje urząd. Zaakceptowane przez zarządy sumy są jednak na razie niższe. „W perspektywie 2026–2027 rozwój inwestycji będzie zależeć od szeregu czynników, w tym przede wszystkim regulacyjnych, kosztowych i popytowych. Do kluczowych uwarunkowań należą tempo absorpcji środków z KPO i FERC, warunki regulacyjne dla inwestycji infrastrukturalnych, poziom kosztów energii i finansowania oraz dynamika popytu na usługi szerokopasmowe i rozwiązania B2B” – oceniono w raporcie.

Na lata 2026-2027 przedsiębiorcy telekomunikacyjni planują inwestycje w infrastrukturę na niższym poziomie niż rekordowy 2025 r. – informuje urząd.

Z analizy danych otrzymanych przez Prezesa UKE wynika, że wstępnie potwierdzone i zaakceptowane w budżetach na okresy przyszłe, planowane i prognozowane, nakłady na infrastrukturę wynoszą odpowiednio: 6,9 mld zł na 2026 r. i 5,7 mld zł na 2027 r.

„Wskazane wartości są wartościami dla planowanych i prognozowanych nakładów inwestycyjnych, potwierdzone wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi do Prezesa UKE w maju 2026 r. przez 22 podmioty, których przychody z działalności telekomunikacyjnej za 2025 r. przekroczyły 100 mln zł” – zaznacza urząd.

Coraz większy zasięg światłowodu i 5G. Rośnie popularność internetu satelitarnego

UKE szacuje na podstawie danych operatorskich, że w zasięgu sieci światłowodowego dostępu do internetu na koniec grudnia było 80,1 proc. gospodarstw domowych, czyli 13 mln. Z kolei zasięg szybkiej sieci mobilnego dostępu – 5G – urząd podał per operator. W grudniu ub.r. widoczna była przewaga Orange i T-Mobile Polska nad Play i Polkomtelem (Plus). Jak pisaliśmy w przypadku Orange Polska było to ponad 80 proc.

W raporcie o stanie rynku w 2025 r. UKE po raz pierwszy uwzględniło internet satelitarny. Urząd ocenia, że popularność tej usługi rośnie. Przy spadku średniego przychodu na użytkownika (ARPU) z 347 zł do 128 zł, liczba użytkowników urosła o 146 proc. w porównaniu z 2024 r. do 54,3 tys. Łączne przychody firm dostarczających tego typu połączenia wyniosły w 2025 r. 165 mln zł. Gros przychodów dostawcom przynoszą klienci biznesowi (71 proc.).