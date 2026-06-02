Mimo trwającej dekoniunktury na rynku dóbr trwałych w Europie Amica może zaliczyć I kwartał do udanych. – Cały czas nie osiągamy zakładanych wzrostów sprzedaży. Decydującą rolę odgrywa popyt. W zakresie pracy nad poprawą rentowności idziemy zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w strategii na lata 2025-2027. Jeśli chodzi o wskaźniki rentowności, jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia 5 proc. marży EBITDA (w I kwartale było to 4,9 proc. – red.). Element, nad którym pracujemy, to marża brutto ze sprzedaży. W zakresie jej poprawy i osiągnięcia założonego w strategii celu 25 proc. mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale odpowiednie działania są podejmowane – wyjaśnia Michał Rakowski, wiceprezes ds. finansowych w Amice. – Myślę, że wyniki I kwartału mogą być dobrą prognozą na kolejne kwartały – ocenia.