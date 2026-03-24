Wiemy, co czeka raporty kwartalne. Udało się znaleźć salomonowe rozwiązanie

Coraz konkretniejszego kształtu nabierają przepisy dotyczące raportów kwartalnych. Zapytaliśmy MF, w jakim kierunku idą prace.
– W ramach prac zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji rynkowych, a także Urzędu KNF i Ministerstwa Finansów, zostały wypracowane propozycje zmian rozporządzenia (...) zakładające pozostawienie raportów kwartalnych przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów ujawnień – poinformowało nas biuro prasowe resortu. Zasygnalizowało, że niedługo odbędzie się spotkanie zespołu roboczego, na którym mają zostać omówione te zmiany. Zarekomendowane przez zespół propozycje będą stanowić podstawę do opracowania projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany, który następnie zostanie poddany uzgodnieniom, konsultacjom oraz opiniowaniu.
Czytaj więcej
Postulat KNF dotyczący likwidacji raportów kwartalnych wywołał rynkową burzę. Prace nad ustaleniem ostatecznej propozycji nabrały tempa.
Postulat KNF dotyczący usunięcia obowiązkowej publikacji raportów kwartalnych podzielił rynek. Pomysł popierały SEG i organizacje biznesowe, jak Lewiatan. Przeciw byli inwestorzy, analitycy i zarządzający. Jak oceniają proponowane zmiany?
– Prace nad nowelizacją trwają, wobec czego trudno przesądzać o końcowym kształcie tej regulacji. W stanowisku przekazanym przez SII znalazł się postulat utrzymania raportów kwartalnych oraz ograniczenia ich do niezbędnego zestawu informacji. Jesteśmy jak najbardziej za zdjęciem ze spółek zbędnego ciężaru raportowania, jednak nie może się to odbywać kosztem akcjonariuszy, którzy mają prawo do szybkiej i rzetelnej informacji na temat spółek, których są współwłaścicielami – komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, ocenia, że ewentualne zmiany w zakresie raportowania kwartalnego będą miały dla emitentów znaczenie raczej w sferze mentalnej, a nie jako realne odciążenie z obowiązków.
– Przejrzystość informacyjna utrudnia funkcjonowanie emitentów w tak wielu obszarach, że odchudzenie raportów kwartalnych nie zmieni istotnie ich sytuacji. Natomiast może być bardzo ważnym sygnałem, że zmienia się podejście regulatora i że możemy liczyć na głębszą refleksję w przyszłości – ocenia Kachniewski. Dodaje, że refleksja ta powinna polegać na gruntownej analizie, jakiego rynku kapitałowego potrzebujemy. Następnie należy się zastanowić, co możemy zaoferować emitentom za ponoszone przez nich koszty.
– Spółki giełdowe podnoszą przejrzystość i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zwiększają bazę podatkową, a za to tworzone przez nie wspólne dobro nie otrzymują żadnej rekompensaty. W konsekwencji opuszczają rynek publiczny, aby utrzymać zdolność konkurowania z podmiotami nienotowanymi – mówi Kachniewski. Przestrzega, że odchudzenie raportów kwartalnych nie powstrzyma tego procesu, ale może być początkiem poważniejszych zmian. – Jako SEG rozpoczęliśmy na ten temat dyskusje na poziomie krajowym i unijnym – podsumowuje.
Czytaj więcej
Od lat piszę o nadmiarowych i niepotrzebnych regulacjach rynku kapitałowego, ale okazuje się to dużo szerszym problemem.
GPW, poproszona o komentarz, podkreśla, że ostateczny projekt rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany.
– Na obecnym etapie można stwierdzić, że propozycje zaprezentowane przez UKNF stanowią wyważony kompromis między oczekiwaniami uczestników rynku, z lekką przewagą na korzyść postulatów inwestorów. To ich głosy przeważyły w dyskusji dotyczącej ewentualnej rezygnacji z obowiązkowych raportów kwartalnych. W konsekwencji utrzymano obowiązek ich publikowania wraz ze skróconymi sprawozdaniami finansowymi – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor działu emitentów GPW. Dodaje, że jednocześnie zaproponowano istotne ograniczenie wymogów ujawnieniowych w zakresie komentarza zarządu, poprzez eliminację elementów powtarzalnych lub takich, które są już przekazywane w raportach bieżących.
– Zmiany te powinny korzystnie wpłynąć na zakres prac po stronie emitentów przy sporządzaniu raportów za I i III kwartał – mówi przedstawicielka GPW. Dodaje, że Giełda pozytywnie ocenia kierunek zmian polegający na koncentracji raportowania kwartalnego na informacjach faktycznie istotnych z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych, w szczególności kluczowych danych finansowych, opisie najważniejszych zdarzeń, czynników wpływających na wyniki oraz perspektyw na kolejny kwartał.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas