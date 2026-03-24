Wiemy, co czeka raporty kwartalne. Udało się znaleźć salomonowe rozwiązanie

– Prace nad nowelizacją trwają, wobec czego trudno przesądzać o końcowym kształcie tej regulacji. W stanowisku przekazanym przez SII znalazł się postulat utrzymania raportów kwartalnych oraz ograniczenia ich do niezbędnego zestawu informacji. Jesteśmy jak najbardziej za zdjęciem ze spółek zbędnego ciężaru raportowania, jednak nie może się to odbywać kosztem akcjonariuszy, którzy mają prawo do szybkiej i rzetelnej informacji na temat spółek, których są współwłaścicielami – komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, ocenia, że ewentualne zmiany w zakresie raportowania kwartalnego będą miały dla emitentów znaczenie raczej w sferze mentalnej, a nie jako realne odciążenie z obowiązków.

– Przejrzystość informacyjna utrudnia funkcjonowanie emitentów w tak wielu obszarach, że odchudzenie raportów kwartalnych nie zmieni istotnie ich sytuacji. Natomiast może być bardzo ważnym sygnałem, że zmienia się podejście regulatora i że możemy liczyć na głębszą refleksję w przyszłości – ocenia Kachniewski. Dodaje, że refleksja ta powinna polegać na gruntownej analizie, jakiego rynku kapitałowego potrzebujemy. Następnie należy się zastanowić, co możemy zaoferować emitentom za ponoszone przez nich koszty.

– Spółki giełdowe podnoszą przejrzystość i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zwiększają bazę podatkową, a za to tworzone przez nie wspólne dobro nie otrzymują żadnej rekompensaty. W konsekwencji opuszczają rynek publiczny, aby utrzymać zdolność konkurowania z podmiotami nienotowanymi – mówi Kachniewski. Przestrzega, że odchudzenie raportów kwartalnych nie powstrzyma tego procesu, ale może być początkiem poważniejszych zmian. – Jako SEG rozpoczęliśmy na ten temat dyskusje na poziomie krajowym i unijnym – podsumowuje.

Głos Giełdy

GPW, poproszona o komentarz, podkreśla, że ostateczny projekt rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany.