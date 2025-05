Polskie spółki na zakupach. Akwizycje sposobem na dalszy rozwój

Strategia obarczona sporym ryzykiem

Strategia polegająca na przejęciach innych podmiotów niesie ze sobą także ryzyka i w przypadku ich materializacji może być źródłem problemów dla spółki. – Strategia akwizycyjna niesie ze sobą szereg ryzyk. Jednym z najpoważniejszych są problemy integracyjne – różnice kulturowe, niezgodność systemów informatycznych czy odmienne modele zarządzania mogą znacząco utrudniać połączenie dwóch organizacji. Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko przepłacenia za nabywany podmiot. Zbyt optymistyczne prognozy dotyczące przyszłych przychodów czy synergii mogą prowadzić do konieczności dokonywania kosztownych odpisów wartości aktywów. Istotne są także ryzyka operacyjne i polityczne – zmiany przepisów, bariery logistyczne czy nieprzewidziane sytuacje na rynkach lokalnych mogą negatywnie wpłynąć na rentowność inwestycji – wylicza Kamiński.

W historii spółek notowanych na GPW nie brakuje przykładów nieudanych akwizycji, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, będąc głównie źródłem dodatkowych kosztów da przejmującej firmy. Jak zauważają eksperci, najczęściej wynika to z niedoszacowania ryzyka, choć czasem źródłem problemów może być pogarszające się otoczenie zewnętrzne w postaci dekoniunktury czy niekorzystnych regulacji. – KGHM, przejmując w 2012 r. udziały w kopalni Sierra Gorda w Chile, przeszacował wartość inwestycji i nie doszacował ryzyk operacyjnych. Spadek cen miedzi oraz wysokie koszty operacyjne doprowadziły do dużych strat i konieczności dokonania znacznych odpisów. Inny przykład to zakup rafinerii Możejki przez PKN Orlen. Transakcja, zrealizowana w latach 2006–2014, napotkała poważne przeszkody polityczne i logistyczne – brak dostępu do infrastruktury przesyłowej oraz wysokie koszty doprowadziły do wieloletnich strat – zauważa ekspert Oanda TMS Brokers.

Co więcej, nawet zakup rozpoznawalnej marki nie gwarantuje sukcesu, o czym przekonało się m.in. CCC. – Spółka nie uniknęła błędów – przejęcie szwajcarskiej sieci obuwniczej Karl Vögele zakończyło się niepowodzeniem z powodu niedopasowania do lokalnego rynku i trudności integracyjnych, co ostatecznie skutkowało sprzedażą inwestycji ze stratą – wskazuje Kamiński.

W jego ocenie strategia rozwoju przez akwizycje może być potężnym narzędziem wzrostu, ale jej skuteczność zależy od precyzyjnej analizy przedtransakcyjnej, realistycznej oceny ryzyk oraz sprawnego procesu integracji. – Bez tych elementów nawet najlepiej zapowiadające się przejęcie może okazać się kosztownym błędem – podsumowuje ekspert.

Asseco Poland rośnie zarówno poprzez przejęcia, jak i organicznie dzięki nowym zleceniom. Od 2004 r. Grupa Asseco dokonała ponad 150 akwizycji. Większość z nich to działania zrealizowane poza Polską, co sprawia, że blisko 90 proc. przychodów firmy pochodzi z rynków zagranicznych. W 2024 r. roku do grupy dołączyło 14 nowych spółek działających na rynku amerykańskim, indyjskim, portugalskim i izraelskim. W 2024 r. Grupa Asseco osiągnęła 17,1 mld zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 520 mln zł.