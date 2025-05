Gorący maj dla Rafametu. Kiedy zastrzyk gotówki?

Na ryzyko dotyczące możliwej utraty płynności przez Rafamet zwrócił uwagę audytor, który odmówił wydania opinii z badania sprawozdania za 2024 r. Odmowa dotyczy założenia kontynuacji działalności w istotnie niezmniejszonym zakresie w ciągu 12 miesięcy.

Zarząd Rafametu wyjaśnia, że przyjął takie założenie, biorąc pod uwagę aktualny stan rozmów z głównym akcjonariuszem w sprawie dokapitalizowania spółki. Jednocześnie zasygnalizował, że w przypadku nieotrzymania w maju 2025 r. pierwszej transzy finansowania (w formie podwyższenia kapitału zakładowego lub pożyczki pomostowej) w wysokości około 7 mln zł spółka może utracić płynność finansową już w II kwartale 2025 r.

O tym, że sytuacja płynnościowa Rafametu jest trudna, świadczy fakt, że PKO BP odmówił przedłużenia terminu ważności umowy kredytowej z lutego 2010 r. Wygasła 14 lutego 2025 r.

Zmiana warty w spółce

W ostatnich dniach doszło do roszad we władzach Rafametu. Rada nadzorcza delegowała na okres do 17 czerwca 2025 r. członka RN Jakuba Kaczmarka do czasowego wykonywania czynności prezesa. Z dniem 9 maja z tego stanowiska odwołano natomiast Krystiana Kozakowskiego.

Na 9 czerwca zwołano NWZ, które będzie decydować o zmianach w radzie nadzorczej. Wcześniej, 20 maja, mają zostać wznowione obrady kwietniowego walnego zgromadzenia. Ogłoszono wtedy przerwę. Wśród projektów uchwał znajduje się podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 8 mln akcji skierowanej do ARP. Cena emisyjna walorów ma wynosić 10 zł. „Ustalona została przy uwzględnieniu sytuacji finansowej spółki” – czytamy w projektach uchwał.

Obecny kurs jest kilkanaście razy wyższy od proponowanej ceny emisyjnej. Ale jeśli uwzględnilibyśmy notowania bez tegorocznej zwyżki, różnica nie jest już tak duża. W latach 2020–2024 kurs utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie. Jego średnia i mediana jest rzędu kilkunastu złotych.