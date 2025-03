Poza CD Projektem, najchętniej shortowanymi spółkami na GPW są aktualnie sieć sklepów Dino oraz JSW. Kurs Dino od czasu debiutu spółki na GPW wzrósł 14-krotnie. Obecnie sięga 486 zł. To oznacza kapitalizację w okolicach 47-48 mld zł. Aktualnie na spadek notowań Dino grają trzy fundusze.

Również trzy fundusze grają na spadek ceny akcji JSW, ale w tym przypadku mamy do czynienia z trwającym już od ponad dwóch lat wyraźnym trendem spadkowym. Aktualnie za akcję węglowej spółki trzeba zapłacić niespełna 25 zł. To o ponad 40 proc. mniej niż 12 miesięcy temu.

Creotech w rejestrze krótkiej sprzedaży

Nową pozycją na liście shortów są akcje Creotechu. Pozycję zajął Agio Smart Money Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pawła Sugalskiego. Do tej pory kojarzony był przede wszystkim z sektorem gier. Z czego wynika decyzja o shortach na Creotechu?

- Fundusz w tym przypadku nie ocenia wartości fundamentalnej/wewnętrznej spółki, co w tym sektorze (kosmicznym - red.) jest niezwykle trudne. Fundusz natomiast poza gamingiem często dokonuje transakcji oportunistycznych lub arbitrażowych – wyjaśnia Sugalski. Zwraca uwagę na sytuację Creotechu.

- Po pierwsze dostęp do publicznej emisji akcji spółki miał każdy inwestor instytucjonalny, więc była to świetna okazja żeby zająć długą pozycję na akcjach spółki w stosunkowo atrakcyjnej cenie ze względu na standardowe dyskonto do ceny rynkowej w tego typu transakcjach – tłumaczy ekspert. Dodaje, że po drugie im większa różnica, tzw. spread, między ceną rynkową a emisyjną, tym więcej "szybkich pieniędzy" (dobrą analogią niech będą flipperzy na rynku mieszkaniowym) powinno skorzystać już z pierwszego dnia dopuszczenia tych tanich akcji do obrotu żeby zainkasować łatwy zysk.

- Po dopuszczeniu nowych akcji z emisji płynność akcji powinna się również istotnie polepszyć. Wszystkie powyższe czynniki wskazują na potencjalny motyw takiej transakcji i tak jak zaznaczyłem na wstępnie nie musi to być związane z przewartościowaniem akcji. Zagranicą strategie arbitrażowe z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży są chlebem powszednim, natomiast w Polsce jedynie pojedyncze fundusze zajmują się krótką sprzedażą akcji, stąd tak wyraźna nieefektywność rynku - podsumowuje Sugalski.