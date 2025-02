Prześwietlamy CD Projekt. Czy w tym roku też będzie błyszczał na GPW?

W piątek notowania CD Projektu oscylowały w okolicach 230 zł. Są o 98 proc. wyżej niż 12 miesięcy temu.

– Pomimo mocnego zachowania się kursu CD Projektu w ostatnich miesiącach, sądzimy, że nadal istnieje potencjał wzrostu w długim terminie. Już w naszej strategii inwestycyjnej na 2025 r., wydanej na początku grudnia, wskazaliśmy CD Projekt jako nasz całoroczny top pick z sektora gier z rekomendacją „kupuj" i ceną docelową na poziomie 241 zł na akcję – wskazuje Piotr Poniatowski, analityk Biura Maklerskiego mBanku. Dodaje, że o ile sam grudniowy pokaz „Wiedźmina 4” był przez wielu wyczekiwany, o tyle spółka zdecydowanie zaskoczyła obszernością i długością materiału, a także „buzzem” informacyjnym, jaki wytworzyła.

– Artykuły o kolejnej części gry zdominowały media branżowe na długie tygodnie. Co istotne, trailer sprawił także, że dla dużej części inwestorów nowy „Wiedźmin” stał się namacalnym projektem, a nie jedynie wizją odległej przyszłości – mówi Poniatowski. Zastrzega, że do samej premiery jeszcze trochę czasu upłynie .

– W naszych prognozach zakładamy, że gra ostatecznie wyjdzie w pierwszej połowie 2027 r. (chociaż bierzemy pod uwagę, że zarząd ma swoje ambicje), ale w międzyczasie spółka będzie prowadziła światową kampanię informacyjną i marketingową, rozbudzając oczekiwania graczy, a przez to i inwestorów – uważa ekspert. Jego zdaniem w międzyczasie wsparciem dla nastrojów w branży powinna być premiera „GTA 6”. Pomimo że gra ta wyjdzie początkowo tylko na konsole, to i tak wolumeny sprzedażowe kolejny raz mogą potwierdzić, że najmocniejsze tytuły sprzedają się w wielomilionowych nakładach już podczas premiery.

Od grudnia, czyli od czasu publikacji wspomnianego już zwiastuna, czwarta część „Wiedźmina" stała się dla inwestorów ważnym punktem odniesienia.

– Oczywiście im bliżej premiery, tym łatwiej będzie oszacować potencjał komercyjny tego projektu, więc zakładam, że na razie większość podchodzi do niego jednak konserwatywnie. Otwarte pozostaje pytanie, na ile inwestorzy uwzględniają kolejne projekty, ponieważ na razie konsensus prognoz jest wciąż poniżej wyników koniecznych do zrealizowania uchwalonego programu motywacyjnego – zwraca uwagę Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Wiele zatem wskazuje, że obecnie rynek do kalendarza wydawniczego CD Projektu podchodzi raczej sceptycznie, więc jest pewna przestrzeń do pozytywnego zaskoczenia.