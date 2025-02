Notowania Creotechu w środę rano tanieją o 2 proc. do 178 zł. Spółka jest w przełomowym momencie swojej działalności – ruszyła z realizacją największego w historii polskiego przemysłu kosmicznego kontraktu. Potrzebuje dodatkowego finansowania. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty do 475 tys. akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów. NWZ dało zielone światło na emisję 30 stycznia 2025 r. Cena akcji nie jest jeszcze znana. Zostanie ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu.

Reklama

Jakie plany ma Creotech?

20 grudnia 2024 r. Creotech Instruments poinformował o podpisaniu umowy ze Skarbem Państwa (Agencją Uzbrojenia) na realizację projektu Mikroglob. Wartość kontraktu wynosi 556,7 mln zł brutto (453 mln zł netto). Ma zostać zrealizowany do 31 marca 2027 r. Prace będą częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii K, a pozostała część pochodzić będzie z otrzymywanych transz w ramach realizacji poszczególnych etapów programu.

- Ten największy w historii polskiego sektora kosmicznego kontrakt rozszerzy zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o własne satelitarne systemy optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Naszą rolą jest dostarczenie i wyniesienie na niską orbitę heliosynchroniczną 4 mikrosatelitów opartych o rozwijaną przez nas autorską platformę HyperSat - informuje Grzegorz Brona, prezes Creotechu. Dodaje, że mikrosatelity wyposażone będą w instrumenty optyczne umożliwiające pozyskiwanie oraz przesyłanie do segmentu naziemnego danych obrazowych.

Czytaj więcej Firmy Ministerstwo obrony kupuje polskie satelity od Creotechu. Kurs mocno w górę Polska spółka podpisała kontrakt na ponad 0,5 mld zł. Dostarczone mają być cztery mikrosatelity, które zwiększą zdolności rozpoznania Wojska Polskiego. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Informacja spowodowała wzrost kursu akcji spółki na giełdzie w Warszawie o prawie 23 proc.

Jakie są szczegóły ABB Creotechu

Emisja akcji serii K jest przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, przy czym inwestorom będącym akcjonariuszami i posiadającym co najmniej 0,5 proc. akcji (według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ tj. 14 stycznia 2025 r.) oraz spełniającym przynajmniej jeden z następujących warunków, tj. są inwestorami kwalifikowanymi, lub obejmą akcje w nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie nie niższego udziału niż posiadany na koniec dnia rejestracji na NWZ.