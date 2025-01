AI to nie tylko spółki technologiczne

W tym roku indeks grupujący spółki technologiczne związane ze sztuczną inteligencją zyskał około 40 proc., co jest wynikiem znacznie lepszym niż benchmarki szerokiego rynku. Inwestorzy rzucili się do kupowania akcji innowacyjnych firm, ale również w tradycyjnych sektorach są spółki, które z powodzeniem wykorzystują nową technologię.

Rosnący trend

W ostatnich miesiącach temat sztucznej inteligencji (AI) nie schodzi z nagłówków. Największe spółki technologiczne oraz liczne start-upy masowo inwestują w rozwój technologii, oprogramowania, a przede wszystkim w moc obliczeniową. Powyższe przełożyło się na ponadprzeciętny wzrost popytu na architekturę kart graficznych (GPU), a tym samym na półprzewodniki wykorzystywane do ich produkcji. Stało się to źródłem dynamicznego wzrostu wyników m.in. Nvidii, która pozostaje liderem rynku półprzewodników.

analityk rynku papierów wartościowych BM BNP Paribas BP fot. mat. prasowe

Sytuacja na tym etapie rozwoju AI przypomina historię gorączki złota z połowy XIX w., a obecnie potocznymi „kilofami i łopatami” są właśnie elementy służące do rozwoju technologii. Jednak z nowego trendu korzystają nie tylko giganci technologiczni, ale także spółki z tradycyjnych branż, którym sztuczna inteligencja pomaga usprawnić działanie. W związku z powyższym, inwestorzy coraz częściej mogą szukać spółek, które dają pośrednią ekspozycję na AI i czerpią korzyści, wykorzystując trend zwiększania wydatków na technologię bądź implementacji narzędzi AI na obecnym poziomie rozwoju.

Zainteresowanie firm w Stanach Zjednoczonych wdrażaniem narzędzi sztucznej inteligencji rośnie, choć obecnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z tych technologii jest stosunkowo niski. Według raportu rządowej agencji U.S. Census Bureau na początku września 2023 r. około 3,7 proc. firm w USA używało AI, a do końca lutego 2024 r. odsetek ten wzrósł do 5,4 proc. Według szacunków jesienią 2024 r. było to około 6,6 proc. Zastosowanie AI różni się w zależności od sektora; na przykład w branży informacyjnej 18,1 proc. firm korzysta z AI, podczas gdy w budownictwie i rolnictwie jest to tylko 1,4 proc. Inne badania U.S. Census Bureau pokazują, że 47 proc. firm postrzega AI jako narzędzie do poprawy jakości usług i produktów, a 40 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje AI do analizy danych. Warto też zauważyć, że większe przedsiębiorstwa częściej wdrażają AI. W firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników około 7 proc. korzysta z AI. Choć obecnie stosunkowo niewielki odsetek firm w USA wdrożył narzędzia AI, zainteresowanie tymi technologiami rośnie, a prognozy wskazują na dalszy wzrost ich adopcji w najbliższych latach.