Na małej giełdzie też są spółki, które regularnie dopieszczają akcjonariuszy

Na NewConnect jest ich zdecydowanie mniej niż na rynku głównym, co wynika ze specyfiki tego parkietu – dominują firmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Ale nawet tam możemy znaleźć podmioty które już od kilku, a nawet od kilkunastu lat bez przerwy wypłacają akcjonariuszom dywidendę. Do tej grupy należą m.in. Euro-Tax.pl, Dektra, Verbicom, Ekopol Górnośląski Holding, Hortico, Internity, Abak czy Trans Polonia. Lider tego zestawienia, Euro-Tax, zyskiem nieprzerwanie dzieli się od 15 lat. W 2024 r. walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć całość wypracowanego zysku za 2023 r. w wysokości 1 728 717,58 zł oraz kapitał zapasowy w kwocie 871 282,42 zł na wypłatę dywidendy, co dało 0,52 zł na akcję. W sumie niemal 30 spółek notowanych na NC (niespełna 10 proc. wszystkich) nieprzerwanie od trzech lat wypłaca akcjonariuszom dywidendę. Średnio oferują inwestorom około 4-proc. stopę dywidendy, a jej mediana wynosi około 3 proc. Są to wartości porównywalne do tych, jakie otrzymujemy, analizując stopy dywidend dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG (oczywiście tam odsetek firm dywidendowych jest znacząco wyższy niż na NC). Pozytywnie pod względem stopy dywidendy w 2024 r. wśród spółek z NewConnect wyróżniły się m.in. NWAI Dom Maklerski (dwucyfrowa stopa), Indos, Centrum Finansowe Analizy Online, a także wspomniany już Euro-Tax.