WB Electronics zawarł umowę z Agencją Uzbrojenia

WB Electronics zawarł ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę elementów składowych m.in. do dywizjonowych modułów ogniowych, bezzałogowych systemów powietrznych oraz uniwersalnego kalkulatora artyleryjskiego do środków ogniowych wojsk rakietowych i artylerii, podała spółka. Umowa o wartości ok. 500 mln zł brutto będzie realizowana w latach 2024-2028.