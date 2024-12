Rafako upada. Teraz czas na syndyka i rząd

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako, podała spółka. - Sąd wyznaczył syndyka w osobie pana Wojciecha Zymka (Zymek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 104 – czytamy w komunikacie spółki.

Plan ratowania spółki

Z informacji „Parkietu” wynika, że decyzja sądu otwiera drogę rządowi do wdrożenia planu ratunkowego. Plan ratowania spółki opiera się na kontrolowanej upadłość ze wskazaniem na inwestora. Z naszych informacji wynika, że będzie to Agencja Rozwoju Przemysłu oraz drugi podmiot, nazwy którego do czasu publikacji tego tekstu nie udało się nam potwierdzić. Może to być jedna ze spółek Skarbu Państwa.



Rząd chce skopiować dla Rafako scenariusz ratowania Huty Częstochowa. Przypomnijmy, że w tamtym przypadku Węglokoks zawarł porozumienie z syndykiem masy upadłościowej w sprawie dzierżawy Huty Częstochowa. Zarówno jak w przypadku Huty, tak i Rafako umowa dzierżawy stanowić może pierwszy etap porządkowania spraw upadłej spółki i posłużyć w głównej mierze zabezpieczeniu przed dewastacją majątku produkcyjnego oraz wznowieniu produkcji i ostatecznemu uregulowaniu spraw właścicielskich. Do realizacji umowy Węglokoks powołał spółkę pod nazwą Huta Częstochowa sp. z o.o., która przejęła obowiązki pracodawcy wobec ponad 900 pracowników upadłej firmy oraz była odpowiedzialna za wznowienie produkcji i prowadzenie działalności. Podobny scenariusz ma czekać Rafako, które zatrudnia blisko 700 osób.