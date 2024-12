W Rafako czekają na syndyka i plan ratowania spółki

To stanowisko firmy to reakcja na informacje „Parkietu” o planie ratowania spółki przez obecny rząd. W poniedziałek 9 grudnia, akcje Rafako drożały nawet o 50 proc.

– Odnosząc się do opublikowanego w dniu 6 grudnia 2024 roku na łamach gazety „Parkiet” artykułu zatytułowanego „Rafako będzie uratowane. Znamy plan ratunkowy rządu” opisującego okoliczności procesu „ratowania” Rafako. przez Rząd z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz opisującego rozważane i planowane szczegóły takiego procesu, oraz do innych publikacji medialnych, które pojawiły się po dacie publikacji powyższego artykułu, odnoszących się do powyższych kwestii, zarząd Rafako informuje, że nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej okoliczności takiego procesu ani jego szczegółów – informuje firma.

Nie ma rozmów

Zarząd poinformował także, że nie prowadzi obecnie żadnych rozmów z przedstawicielami administracji rządowej, Agencji Rozwoju Przemysłu ani jakimkolwiek innym podmiotem, w sprawie dalszego funkcjonowania majątku Rafako po ogłoszeniu upadłości spółki, ani sprzedaży lub dzierżawy majątku Rafako.

Czekając na decyzję o upadłości

Jednocześnie spółka informuje, że nie posiada informacji dotyczących spodziewanego terminu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w toczącym się postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości. Firma opublikuje informacje o wydaniu takiego postanowienia w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji z sądu upadłościowego (Sądu Rejonowego w Gliwicach), przed którym toczy się sprawa z wniosku Rafako.