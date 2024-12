Widać oznaki poprawy w AGD. Niemcy i Francuzi mogą brać nas przykład

Polacy wciąż niepewni

Branża jednak nadal jest bardzo ostrożna w ocenach. – W całym roku 2024 mierzymy się jako branża ze słabością konsumentów, szczególnie na zachodzie Europy. W listopadzie nie zobaczyliśmy przełomu, ostatnie tygodnie roku również wpisują się w całościowy obraz roku – mówi Michał Rakowski, wiceprezes Amiki. – Dla nas kluczowe są efekty działań optymalizacyjnych i dostosowawczych, jakie podjęliśmy i dzięki którym realizujemy nową strategię „Back to Profitability”, nawet w tak niesprzyjającym otoczeniu. Oczywiście, pojawiające się prognozy pozytywnych trendów rynkowych w kolejnych okresach, jeśli by się zrealizowały, byłyby dla nas dodatkowym wsparciem biznesu – dodaje.

Grupa w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r. zanotowała 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11-proc. spadek r./r. To efekt spadku popytu na AGD w Europie, ponieważ sprzedaż urządzeń w Polsce, biznesowo najważniejszym rynku dla Grupy Amica, wzrosła o ponad 9 proc.

– Widać pewne oznaki ożywienia popytu konsumpcyjnego w przypadku sprzętu AGD. Cała branża AGD może mieć tylko nadzieję, że będzie to trwałe zjawisko. A to zależy od nastrojów konsumenckich, na które składa się wiele czynników – nie tylko tych ekonomicznych – mówi Zygmunt Łopalewski, szef komunikacji Beko Europe w regionie.

Powinno być lepiej

Choć trudno o jednoznacznie optymistyczne sygnały, to jednak oczekiwania co do przyszłego roku są już lepsze. – Rynek AGD w Polsce wciąż nie notuje znaczącego odbicia i końcówka tego roku nie zmienia tego obrazu. Wysoka inflacja, stopy procentowe i korekta na rynku mieszkaniowym to czynniki, które obecnie nie sprzyjają odwróceniu trendu – mówi Mariusz Chołyst, dyrektor generalny Electrolux Poland. – Jeśli doszukiwać się pozytywów, to – spoglądając w przyszłość – prognozujemy niewielkie całościowe zwyżki w 2025 roku, koncentrację konsumentów na efektywnych, jeśli chodzi o zużycie zasobów, urządzeniach AGD oraz wzrost sprzedaży technologicznie zaawansowanych sprzętów, które rezonują z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów odnośnie do funkcjonalności, ale również wpływu urządzeń na środowisko – dodaje.

Branża w ostatnich latach przeżyła najpierw ogromny boom wywołany popytem podczas pandemii. Zamknięci w domach konsumenci kupowali sprzęt, który mógł im poprawić jakość życia: jak wspomniane suszarki do ubrań, ale też ekspresy do kawy (ponieważ znacznie rzadziej wychodzili do kawiarni). Zapotrzebowanie było tak duże, że brakowało komponentów do produkcji. Później jednak przyszło mocne spowolnienie, na co nałożył się dodatkowy efekt ogólnego spadku nastrojów konsumenckich, w efekcie choćby wysokiej inflacji. Popyt na sprzęt momentalnie spadł i w branży zaczął się kryzys.