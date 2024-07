Co zmieni dyrektywa CSRD?

Wśród osób które dołączyły do nowego zespołu a wcześniej były związane z PANA jest też Agnieszka Baklarz, która w Agencji pełniła funkcję dyrektora w departamencie kontroli. Podobnie jak Obroniecki podkreśla, że dzięki połączeniu różnorodnej grupy ekspertów z dotychczasowym zespołem biegłych rewidentów z Monte Vero pojawia się możliwość świadczenia bardzo szerokiej palety usług: od dedykowanych stricte dla firm audytorskich, poprzez audyt śledczy i audyty zgodności z prawem oraz doradztwa w zakresie wypełniania regulacji związanych z raportowaniem ESG, aż po audyt finansowy.

Biznes znajduje się w newralgicznym momencie. Nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting) rozszerza zakres dotychczas obowiązującej NFRD (Non-financial Reporting Directive) i wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze. Docelowo obejmie niemal 50 tysięcy unijnych firm. Szacuje się, że w Polsce od przyszłego roku, w związku z wdrożeniem CSRD, około 3 600 firm będzie musiało w Polsce raportować informacje niefinansowe, które będą podlegały usłudze atestacji.

Popyt na audyt rośnie, a audytorów ubywa

Tymczasem liczba biegłych rewidentów w naszym kraju od lat spada. Na koniec 2023 r. było ich 4 948. To mniej o 2 proc. (122 osoby) niż rok wcześniej i o niespełna 6 proc. (290 osób) mniej niż dwa lata wcześniej. Co więcej, spośród osób wpisanych do rejestru biegłych rewidentów wykonywanie zawodu od kilku lat deklaruje nieznacznie więcej niż połowa z nich. Spada też liczba firm audytorskich. Działa ich obecnie w Polsce około 1,2 tys. W 2023 r. liczba ta zmniejszyła się o 49 podmiotów, a w ciągu dwóch ostatnich lat o 134 podmioty.

Łączne przychody wszystkich firm audytorskich z tytułu wykonywania rewizji finansowej i innych usług wymaganych ustawowo wyniosły w 2023 r. 2,83 mld zł, czyli o 15 proc. więcej rok do roku - wynika z danych PANA.